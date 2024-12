Elon Musk zbuduje miasto w prawicowym Teksasie. Przenosi tu spółki i fabryki

Dlaczego Elon Musk przenosi firmy do Teksasu?

Elon Musk tłumaczył przenosiny przyjętą w Kalifornii ustawą Safety Act, która nie pozwala szkołom informować rodziców, że ich dziecko identyfikuje się jako osoba transpłciowa lub chce, by w stosunku do niego używać imienia lub zaimka oznaczającego inną płeć. „Z powodu tego prawa i wielu poprzednich, które stanowiły atak na rodziny i firmy, SpaceX przeniesie teraz swoją siedzibę główną z Hawthorne w Kalifornii do Starbase w Teksasie" – napisał Musk na X.

W lipcu ogłosił przeniesienie do Austin w Teksasie także X, firmy zajmującej się mediami społecznościowymi oraz Boring Company, spółki drążącej tunele dla autonomicznego transportu. Powstał tu również nowy zakład produkcyjny Gigafactory, który otworzyła Tesla.

Czytaj więcej Globalne Interesy Elon Musk zbuduje własne utopijne miasto. Trafią tu siedziby firm i pracownicy Miliarder hurtowo skupuje ziemię w Teksasie. Tysiące akrów trafiają do podmiotów z nim powiązanych, w tym do licznych jego spółek. W mieście pracownicy będą płacić niskie czynsze i zyskają dostęp do licznych udogodnień.

Ale to nie koniec planów Muska, związanych z budową własnych miast. W tym roku amerykańskie media na czele z „The Wall Street Journal” donosiły, że miliarder hurtowo skupuje ziemię w Teksasie i tysiące hektarów już trafiły do podmiotów z nim powiązanych. Pisano o planach budowy innego „utopijnego miasta”, w którym pracownicy płaciliby niskie czynsze i zyskali dostęp do licznych udogodnień. Według CNN taka nowa miejscowość w okolicy Austin miałaby nosić nazwę Snailbrook (nazwa ma nawiązywać do firmowej maskotki Boring Company). Stałaby się kolejnym miejscem działalności jego spółek.

Elon Musk zapowiedział też, że przeniesie własną rezydencję do Teksasu, w którym nie ma stanowego podatku od dochodów osobistych.