Szef Google ostrzega pracowników: To będzie krytyczny rok, a stawka jest wysoka

Pichai zwrócił się do współzałożyciela DeepMind Demisa Hassabisa, który powiedział, że zespoły będą „turbodoładowywać” aplikację Gemini i że firma odnotowała postęp w liczbie użytkowników od czasu uruchomienia aplikacji w lutym. Hassabis opisał wizję uniwersalnego asystenta, który może płynnie działać w dowolnej domenie, dowolnym trybie i na dowolnym urządzeniu.

Inteligentni asystenci

Projekt Astra, obejmujący eksperymentalną wersję uniwersalnego asystenta Google, którą firma ogłosiła w maju, zostanie zaktualizowany w pierwszej połowie roku.

Inne pytanie pracownika dotyczyło tego, czy Google będzie w stanie skalować produkty AI bez pobierania 200 dol. miesięcznie jak inne firmy. - W tej chwili nie mamy żadnych planów na taki poziom subskrypcji — odpowiedział Hassabis, dodając, że uważa, że miesięczna opłata w wysokości 20 dol. za Gemini advanced to dobra wartość.

Pod koniec spotkania Google powitano na scenie Josha Woodwarda, szefa Google Labs. Woodward zaczął od zaprezentowania Julesa, asystenta kodowania, który jest w zaufanym programie testerów. Następnie przeszedł do produktu do robienia notatek AI NotebookLM, który zawierał serię aktualizacji w 2024 r., w tym narzędzie do podcastingu. Woodward pokazał, jak firma wypróbowuje nową funkcję, która pozwala użytkownikowi „dzwonić” do podcastu. Następnie przeszedł do Project Marinera, wielozadaniowego rozszerzenia Chrome opartego na sztucznej inteligencji.

Google przeszło w tym roku przez fazę cięcia kosztów, która obejmowała zwolnienie około 6 proc. siły roboczej w 2023 r. i skupianie się na wydajności. Pod koniec trzeciego kwartału Alphabet, właściciel Google, zatrudniał 181 269 pracowników, co stanowi spadek o około 5 proc. w porównaniu z końcem 2022 r.