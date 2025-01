USA odetną Rosję i Chiny od chipów i AI? Przełomowe zapory handlowe

Chipy AI z USA są wciąż lepsze od chińskich

Większość krajów na świecie należy do drugiej kategorii, która nakłada ograniczenia na moc obliczeniową, jaka może być wykorzystywana w przypadku chipów AI produkowanych przez amerykańskie firmy, takie jak Nvidia i Advanced Micro Devices.

Jednakże firmy mające siedzibę w takich krajach będą mogły ominąć krajowe ograniczenia i uzyskać własne, wyższe limity, jeśli zgodzą się na zestaw wymogów rządu USA w zakresie bezpieczeństwa i praw człowieka, twierdzą źródła Bloomberga. Ma to na celu stworzenie grupy zaufanych organizacji, które będą opracowywać i wdrażać sztuczną inteligencję w bezpiecznym środowisku na całym świecie.

Amerykańskie układy scalone ze sztuczną inteligencją znacząco przewyższają produkcję chińską, dlatego wiele firm, a nawet całych krajów jest gotowych zrobić wszystko, aby uzyskać dostęp do amerykańskiej technologii – twierdzi Biały Dom. Według niedawnego listu Komisji ds. Chin Izby Reprezentantów USA do sekretarz handlu Giny Raimondo, daje to Stanom Zjednoczonym wyjątkową okazję do kontrolowania globalnego rozwoju sztucznej inteligencji i „wyciągnięcia zarówno firm, jak i krajów z orbity Pekinu”.