Blokada chińskiej platformy w Stanach Zjednoczonych wywołała spore zamieszanie. Sięgający dziś po urząd prezydenta Donald Trump zapowiedział, że na 90 dni zawiesi obowiązywanie przepisów wdrożonych przez poprzednika. W związku z tym TikTok już zaczął przywracać usługę. Tyle, że to nie rozwiąże problemu, a serwis może znów zniknąć.

Nowy prezydent stawia warunek – ByteDance (właściciel TikToka) musi odsprzedaż 50 proc. swojego biznesu w USA. Na spółkę TikTok US jest już paru chętnych, m.in. Elon Musk i start-up Perplexity.

Jak obejść blokadę TikToka? Przez VPN

Pekin mówi jednak stanowcze „nie”. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w poniedziałek, że firmy powinny „decydować niezależnie” o swoich operacjach i transakcjach. Na blokadę na serwis z krótkimi filmikami, która może powrócić, amerykańscy użytkownicy (a jest ich 170 mln) znaleźli szybko znaleźli sposób.

Masowo sięgnęli po VPN. To wirtualna sieć prywatna, szyfrująca połączenie i adres IP. W efekcie można omijać ograniczania na usługi online w danej lokalizacji. Jak donosi The Verge, widać boom na aplikacje tego typu. W top22 darmowych apek na App Store jest aż sześć tego typu programów, m.in. Proton VPN, X-VPN, czy Super Unlimited Proxy. Co jednak ciekawe, w zestawieniu widać też inny efekt zakazu na TikToka. Pierwsze miejsce w rankingu App Store okupuje bowiem RedNote, inna chińska aplikacja, będąca bezpośrednim rywalem TikToka. Na szczyt listy weszły też liczne programy do edycji wideo. Pozornie mogłoby to być zaskakujące, ale blokada na ByteDance objęła nie tylko jego popularną platformę społecznościową, ale też i CapCut. To narzędzie do obróbki filmów, niezbędne przy wstawianiu materiałów tego typu do sieci. Lukę szybko zapełnia więc konkurencja. Na 2. pozycji w top22 znalazł się Likee, na 4. – Clapper, na 7. – Flip, na 16. – Triller, a na 17. – InShot.