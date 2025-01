„To Wokepedia”. Elon Musk uderza w Wikipedię, poszło o „salut rzymski”

Kontrowersyjne zachowanie Elona Muska po inauguracji prezydenta Donalda Trumpa, gdy na mównicy wykonał ruch ręką przypominający tzw. salut rzymski, czy też znak, którym pozdrawiali się faszyści, może odbić się dość nieoczekiwanie na Wikipedii.

Elon Musk atakuje Wikipedię i Woke

Ta społecznościowa internetowa encyklopedia opisała gest Muska jako nazistowski salut, co nie spodobało się miliarderowi. Ten szybko zaprzeczył, aby ów jego ruch miał właśnie takie konotacje, a przy tym skrytykował Wikipedię twierdząc, iż stosuje „brudne sztuczki”. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych podał dalej tweeta wzywającego, aby internauci zaprzestali przekazywania darowizn na rzecz tej platformy. Powód? Zastrzeżenia co do „równowagi ideologicznej” Wikipedii.

Musk uważa, że finansowanie jej jest równoznaczne ze wspieraniem tzw. działalności Woke – na rzecz różnorodności, równości i integracji. Społeczno-polityczny ruch Woke zyskał na popularności w ostatnich latach, głównie w USA. Krytykowanie działań skupiających się na podnoszeniu świadomości na temat nierówności i dyskryminacji w społeczeństwie przez osobę wykonującą gest przypominający „hajlowanie” może budzić, niesmak, ale Elon Musk się tym nie przejmuje i określa Wikipedię mianem „Wokepedii”.