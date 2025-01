Elon Musk reaktywuje konkurenta TikToka?

Chiński rywal ruszył we wrześniu, zaś w październiku twórcy Vine’a poinformowali, że ich aplikacja nie będzie już rozwijana. W kolejnych miesiącach zablokowano możliwość dodawania nowych materiałów, a w grudniu apka została zamknięta. Projekt całkowicie jednak nie „umarł” i w szczątkowej wersji był utrzymywany. W styczniu 2017 r. Vine zamieniono na Vine Camera i program – w mocno okrojonej wersji – skierowano do osób, które chcą tworzyć klipy, ale nie publikować je bezpośrednio w mediach społecznościowych, lecz zapisywać w pamięci swoich telefonów. Jednak i ów koncept nie przetrwał próby czasu. Czy Elon Musk przywróci Vine do życia? Wiele wskazuje na to, że tak, a prace nad tym już trwają.

Na platformie X wprost zaczepił o to Muska znany inwestor w Tesli Sawyer Merritt. „Vine – już czas go przywrócić” – napisał, nawiązując do sprawy zakazu dla TikToka, wdrożonego przez administrację byłego już prezydenta Joe Bidena. „Przyglądamy się temu” – odpisał miliarder.

Ale Musk już zaraz po przejęciu Twittera opublikował w sieci ankietę z pytaniem, czy „przywrócić Vine?”. Wzięło w niej udział prawie 5 mln osób, z czego ok. 70 proc. odpowiedziało „tak”. Nieoficjalnie mówiło się, że nowy właściciel platformy skierował w efekcie część swoich inżynierów do prac nad reaktywacją Vine’a. Eksperci nie ukrywają, iż byłaby to odważna, ale logiczna – z punktu widzenia strategii Muska – decyzja. Dziś rynek krótkich materiałów wideo zdominowany jest przez TikToka, YouTube Shorts i Instagrama, ale problemy tego pierwszego na amerykańskim rynku stwarzają niepowtarzalną okazję do wystartowania z konkurencyjną ofertą. Z drugiej strony wizja X, jaką prezentuje Musk, a więc tzw. aplikacji do wszystkiego, wymaga wręcz wejścia w ów segment (X w przyszłości miałoby obejmować wiele usług: od rozrywki, przez zakupy online, po komunikację).

Jaki los czeka TikToka?

Reaktywacja Vine’a zależy od tego, co stanie się z TikTokiem w USA. Blokada aplikacji, na razie zawieszona przez prezydenta Donalda Trumpa na 75 dni, nie rozwiązuje problemu. Chińczycy muszą liczyć się ze sprzedażą TikTok US lub zamknięciem działalności w Stanach Zjednoczonych. Trump oczekuje, że 50 proc. biznesu od ByteDance w USA odkupią amerykańskie firmy. W grze ma być Elon Musk, ale kolejka potencjalnych zainteresowanych akwizycją jest dłuższa. Wśród ewentualnych nabywców wymienia się konsorcjum budowane przez Stevena Mnuchina (sekretarz skarbu za czasów pierwszej kadencji Trumpa), w skład którego miałyby wejść technologiczny koncern Oracle i potentat branży handlowej – sieć Walmart. W tym gronie wskazuje się również na znanego twórcę na TikToku o pseudonimie Mr Beast czy miliardera Franka McCourta (były właściciel Los Angeles Dodgers).