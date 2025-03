Porażka Elona Muska. Eksplozja Starshipa zakłóciła ruch lotniczy

„Przed zakończeniem wznoszenia energiczne zdarzenie w tylnej części Starshipa spowodowało utratę kilku silników Raptor. To z kolei doprowadziło do utraty kontroli nad położeniem i ostatecznie do utraty komunikacji ze statkiem. Kontakt utracono około 9 minut i 30 sekund po starcie" - czytamy w oświadczeniu firmy SpaceX.