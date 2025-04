Znany publicysta ekonomiczny, dziennikarz tygodnika „The New Yorker” James Surowiecki, twierdzi na platformie X, że Biały Dom użył dość podstawowego wzoru, w którym posługuje się jedynie deficytem handlowym USA dla danego kraju oraz danymi o imporcie z tego kraju, nie uwzględniając jednak faktycznych taryf.



Kto określił wysokość ceł Donalda Trumpa? Grok czy ChatGPT?

Analitycy wskazują, że wystarczy poprosić dowolny duży model językowy, jak np. ChatGPT, o obliczenie amerykańskich taryf na inne kraje, by otrzymać zbliżony wzór, którego użył Biały Dom. Steven Bonnell II, amerykański komentator polityczny, pokazał to na przykładzie prompta „Jaki byłby prosty sposób na obliczenie ceł, jakie powinny zostać nałożone na inne kraje, aby Stany Zjednoczone znalazły się na równym poziomie, jeśli chodzi o deficyt handlowy? Minimalna stawka: 10 proc.”. Narzędzie od OpenAI zaproponowało prostą formułę proporcjonalną, opartą na deficycie handlowym z każdym krajem. „Chodzi o to, aby nakładać wyższe cła na kraje, z którymi USA mają większy deficyt handlowy — w ten sposób zachęca się do bardziej zrównoważonej wymiany” – napisał bot.

Podobne rozwiązania podaje Grok, a więc chatbot na związanej z Elonem Muskiem platformie X. Jak podkreśla Stan Schroeder, redaktor Mashable, jeśli „cła Trumpa” faktycznie zostały pospiesznie wykonane przez sztuczną inteligencję, wskazywałoby to na nowy poziom niekompetencji administracji nowego prezydenta USA, porównywalny z wykorzystywaniem aplikacji Signal do planowania operacji wojskowych i zapraszaniem dziennikarza do udziału w dotyczącej tego rozmowie.