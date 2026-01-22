Reklama

Hollywood w szoku. Tyle nominacji Oscarowych nie miał żaden film

Tegoroczne nominacje do Oscarów przejdą do historii. Film „Grzesznicy” w reżyserii Ryana Cooglera zdobył aż 16 nominacji – więcej niż jakikolwiek tytuł wcześniej. Nic dziwnego, że zainteresowanie Oscarami 2026 bije rekordy, a nazwę filmu najczęściej wpisują dziś internauci na całym świecie.

Do tej pory najwięcej nominacji do nagrody Oscara – po 14 – otrzymały ex aequo filmy „Wszystko o Ewie”, „Titanic” i „La La Land

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

W ostatnich godzinach hasło „nominacje Oscar 2026” to jedno z najszybciej zyskujących na popularności. Z danych Google Trends wynika, że notuje ono wzrost o ponad 1 tys. proc., co przekłada się na tysiące wyszukiwań. Kolejne na liście jest hasło „Grzesznicy” , czyli tytuł filmu, który w tym roku rozbił oscarowy bank.

„Grzesznicy” z historycznym rekordem nominacji

Film, którego akcja rozgrywa się w 1932 r., autorstwa scenarzysty i reżysera Ryana Cooglera, przewodzi w stawce z rekordową liczbą 16 nominacji. Ma szansę na nagrodę za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Michaela B. Jordana za rolę braci bliźniaków oraz najlepszą aktorkę drugoplanową dla Wunmi Mosaku.

Foto: Bloomberg

Do tej pory najwięcej nominacji do nagrody Oscara – po 14 – otrzymały ex aequo filmy „Wszystko o Ewie”, „Titanic” i „La La Land”. Z kolei najwięcej statuetek – po 11 – mają „Ben-Hur”, „Titanic” oraz „Władca Pierścieni: Powrót Króla.”

Film „One Battle After Another” zdobył 13 nominacji, w tym ma szansę na wyróżnienie dla najlepszego filmu oraz nominacje aktorskie dla Leonardo DiCaprio, Teyany Taylor, Benicio del Toro i Seana Penna.

Timothée Chalamet zdobył swoją trzecią nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Marty'ego Supreme. W wieku 30 lat jest najmłodszym aktorem, któremu się to udało. Po raz pierwszy do nagrody za drugoplanową rolę w norweskim filmie „Wartość sentymentalna” ma także weteran Stellan Skarsgård.

Gwiazdy i faworyci w wyścigu po Oscary 2026

Thriller polityczny Paula Thomasa Andersona „One Battle After Another” zdobył łącznie 13 nominacji, z kolei „Bugonia” Jorgosa Lanthimosa, tragiczny dramat szekspirowski „Hamnet” Chloé Zhao, dramat wyścigowy „Formuła 1” Josepha Kosinskiego, gotycki horror „Frankenstein” Guillermo del Toro, „Marty Supreme” Josha Safdiego, brazylijski thriller polityczny „Tajny agent”, norweski dramat „Wartość sentymentalna” oraz liryczny dramat kostiumowy Clinta Bentleya „Train Dreams” uzupełniły nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film.

„Grzesznicy" dostali 16 nominacji do Oscarów i pobili rekord wszechczasów

Aktorzy z „Tajnego agenta” i „Wartości sentymentalnej” również otrzymali nominacje aktorskie, co oznacza kolejny rok z rzędu dla filmów międzynarodowych. Wśród innych najwyżej nominowanych znalazły się „Frankenstein”, „Marty Supreme” i „Wartość sentymentalna”, z których każdy otrzymał po dziewięć nominacji.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w nocy 15 marca polskiego czasu w Los Angeles. 

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

