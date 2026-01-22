Hollywood w szoku. Tyle nominacji Oscarowych nie miał żaden film

Aktualizacja: 23.01.2026 04:10 Publikacja: 22.01.2026 20:10
Do tej pory najwięcej nominacji do nagrody Oscara – po 14 – otrzymały ex aequo filmy „Wszystko o Ewie”, „Titanic” i „La La Land
Foto: Bloomberg
W ostatnich godzinach hasło „nominacje Oscar 2026” to jedno z najszybciej zyskujących na popularności. Z danych Google Trends wynika, że notuje ono wzrost o ponad 1 tys. proc., co przekłada się na tysiące wyszukiwań. Kolejne na liście jest hasło „Grzesznicy” , czyli tytuł filmu, który w tym roku rozbił oscarowy bank.
Film, którego akcja rozgrywa się w 1932 r., autorstwa scenarzysty i reżysera Ryana Cooglera, przewodzi w stawce z rekordową liczbą 16 nominacji. Ma szansę na nagrodę za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Michaela B. Jordana za rolę braci bliźniaków oraz najlepszą aktorkę drugoplanową dla Wunmi Mosaku.
Foto: Bloomberg
Film „One Battle After Another” zdobył 13 nominacji, w tym ma szansę na wyróżnienie dla najlepszego filmu oraz nominacje aktorskie dla Leonardo DiCaprio, Teyany Taylor, Benicio del Toro i Seana Penna.
Timothée Chalamet zdobył swoją trzecią nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Marty'ego Supreme. W wieku 30 lat jest najmłodszym aktorem, któremu się to udało. Po raz pierwszy do nagrody za drugoplanową rolę w norweskim filmie „Wartość sentymentalna” ma także weteran Stellan Skarsgård.
Thriller polityczny Paula Thomasa Andersona „One Battle After Another” zdobył łącznie 13 nominacji, z kolei „Bugonia” Jorgosa Lanthimosa, tragiczny dramat szekspirowski „Hamnet” Chloé Zhao, dramat wyścigowy „Formuła 1” Josepha Kosinskiego, gotycki horror „Frankenstein” Guillermo del Toro, „Marty Supreme” Josha Safdiego, brazylijski thriller polityczny „Tajny agent”, norweski dramat „Wartość sentymentalna” oraz liryczny dramat kostiumowy Clinta Bentleya „Train Dreams” uzupełniły nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film.
Aktorzy z „Tajnego agenta” i „Wartości sentymentalnej” również otrzymali nominacje aktorskie, co oznacza kolejny rok z rzędu dla filmów międzynarodowych. Wśród innych najwyżej nominowanych znalazły się „Frankenstein”, „Marty Supreme” i „Wartość sentymentalna”, z których każdy otrzymał po dziewięć nominacji.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w nocy 15 marca polskiego czasu w Los Angeles.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
