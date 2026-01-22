Hollywood w szoku. Tyle nominacji Oscarowych nie miał żaden film

W ostatnich godzinach hasło „nominacje Oscar 2026” to jedno z najszybciej zyskujących na popularności. Z danych Google Trends wynika, że notuje ono wzrost o ponad 1 tys. proc., co przekłada się na tysiące wyszukiwań. Kolejne na liście jest hasło „Grzesznicy” , czyli tytuł filmu, który w tym roku rozbił oscarowy bank.

„Grzesznicy” z historycznym rekordem nominacji

Film, którego akcja rozgrywa się w 1932 r., autorstwa scenarzysty i reżysera Ryana Cooglera, przewodzi w stawce z rekordową liczbą 16 nominacji. Ma szansę na nagrodę za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Michaela B. Jordana za rolę braci bliźniaków oraz najlepszą aktorkę drugoplanową dla Wunmi Mosaku.

Film autorstwa scenarzysty i reżysera Ryana Cooglera, przewodzi w stawce z rekordową liczbą 16 nominacj Foto: Bloomberg

Do tej pory najwięcej nominacji do nagrody Oscara – po 14 – otrzymały ex aequo filmy „Wszystko o Ewie”, „Titanic” i „La La Land”. Z kolei najwięcej statuetek – po 11 – mają „Ben-Hur”, „Titanic” oraz „Władca Pierścieni: Powrót Króla.”

Film „One Battle After Another” zdobył 13 nominacji, w tym ma szansę na wyróżnienie dla najlepszego filmu oraz nominacje aktorskie dla Leonardo DiCaprio, Teyany Taylor, Benicio del Toro i Seana Penna.