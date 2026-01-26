Aktualizacja: 26.01.2026 23:07 Publikacja: 26.01.2026 13:46
Pierwszy sklep z robotami firmy Unitree Robotics w Pekinie
Foto: Liu Jing / IC photo / Imaginechina via AFP
Mimo że większość prezentowanych na licznych konferencjach, targach i wystawach humanoidalnych robotów wciąż nie jest na tyle sprawna i mobilna, by konkurować z ludźmi, eksperci przewidują, że roboty będą miały ogromny wpływ na rynek pracy i gospodarkę. Amazon już testuje roboty amerykańskiego start-upu Agility i – według ujawnionych w mediach wewnętrznych notatek – spodziewa się w ciągu kilku lat zastąpić nimi znaczną liczbę pracowników. Analitycy Bank of America prognozują, że do 2035 r. produkowanych będzie około 10 milionów humanoidalnych robotów rocznie. Morgan Stanley przewiduje, że do 2050 r. w użyciu będzie miliard takich robotów, z czego niemal jedna trzecia – 302,3 mln – w Chinach, a w USA 77,7 mln.
Chińskie firmy nie pozostają w tyle za amerykańskimi producentami robotów humanoidalnych, a wygląda nawet na to, że zaczynają ich prześcigać.
Prawdopodobnie żadna firma produkująca humanoidalne roboty nie ma dziś takiej przewagi jak Unitree Robotics z Hangzhou – uważa portal „Wired”. Podczas gdy Optimus Elona Muska chwieje się podczas demonstracji, roboty Unitree biegają sprintem, wykonują kopnięcia kung-fu i akrobatyczne salta w tył.
Roboty kroczące tej firmy są też niezwykle tanie – kosztują kilkadziesiąt tysięcy dol. lub mniej, czyli około jedną dziesiątą ceny typowego humanoida w USA. Unitree jest najbardziej znanym chińskim start-upem robotycznym, narodowym czempionem branży technologicznej i – według doniesień – szykuje się do debiutu giełdowego w Szanghaju o wartości 7 mld dol. – pisze portal „Wired”.
Gdyby jednak Unitree się nie powiodło, na rynku działa już ponad 200 innych chińskich firm pracujących nad humanoidalnymi robotami. W USA jest około 16 znaczących firm budujących dwunożne roboty.
Przy takich liczbach trudno nie podejrzewać, że pierwszym krajem, który będzie miał milion humanoidów, będą Chiny.
Firma Unitree, która ma siedzibę w Hangzhou, około 180 kilometrów od Szanghaju, sprzedaje szeroką gamę robotów kroczących. W ofercie są jednak także inne modele – na przykład roboty przypominające wyglądem psy, czyli czworonożne maszyny podobne do tych, które produkuje amerykański Boston Dynamics.
W 2023 r. sprzedaż czworonożnych robotów Unitree była dziesięciokrotnie wyższa niż Boston Dynamics – wynika z danych firmy doradczej SemiAnalysis. Sprzedano niemal 24 tys. takich robotów do zastosowań m.in. na placach budowy, platformach wiertniczych i w fabrykach. Roboty potrafią wchodzić po schodach i poruszać się po gruzowiskach, by prowadzić inspekcje lub patrole ochrony.
Humanoidalne roboty Unitree wykonujące salto w tył na wystawie World Internet Conference w mieście Wuzhen w listopadzie 2025 r.
Foto: REUTERS/Tingshu Wang TPX
W 2023 r. Unitree zaprezentowało pierwszy model H1 – dwunożnego robota humanoidalnego. Niecały rok później firma rozpoczęła sprzedaż bardziej zaawansowanego modelu G1, który kosztuje nieco ponad 13 500 dol.. Latem tego roku firma pokazała jeszcze tańszego, ale mniej zaawansowanego robota dwunożnego R1, kosztującego zaledwie 39 999 juanów (5700 dol.).
Kolejnym przełomem w rozwoju humanoidalnych robotów ma być tzw. moment ChatGPT, kiedy to maszyny mają zyskać „inteligencję”. Według analityków ten przełom to kwestia trzech do pięciu lat.
W Pekińskiej Akademii Sztucznej Inteligencji (BAAI), organizacji non-profit założonej w 2018 r. przez władze chińskiej stolicy w celu koordynowania badań nad AI, trwają prace nad nowym otwartym modelem robotycznym Robobrain 2.0, zaprojektowanym tak, by łączyć możliwości modeli językowych z rozumowaniem przestrzennym.
W USA uznano, że BAAI próbuje pozyskać amerykańską technologię na potrzeby modernizacji chińskiego wojska. Pracownicy BAAI twierdzą jednak, że jest to po prostu ośrodek badawczy. Mimo to w maju 2025 r. Departament Handlu wpisał instytut na listę podmiotów objętych sankcjami, zakazując mu nabywania amerykańskich technologii.
Mimo to, według portalu „Wired”, wielu szefów amerykańskich firm robotycznych obawia się konkurencji z Chin i uważa, że nie jest w stanie sprostać tempu, jakie narzucili Chińczycy w tej dziedzinie. Firmy z Chin mają wsparcie swojego rządu – finansowe, prawne i technologiczne – a amerykańscy producenci na razie muszą radzić sobie sami.
