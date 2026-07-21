Z tego artykułu dowiesz się: Co oznaczają technologiczne zmiany w aparacie nowego iPhone'a.

Jaki procesor pojawi się w smartfonach Apple.

Jak globalny rynek pamięci RAM wpłynie na finalną cenę iPhone'a i portfele konsumentów.

W sieci wybuchła burza po tym, jak grupa hakerska World Leaks opublikowała poufne pliki z serwerów firmy Tata Electronics. Zapowiadana premiera Apple straciła element zaskoczenia – poufne logi diagnostyczne procesora sygnałowego obrazu (ISP) ze stuprocentową pewnością potwierdzają specyfikację aparatów w iPhone 18 Pro Max. Choć amerykański gigant tradycyjnie milczy, fani mobilnej fotografii mają powody do ekscytacji.

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Nowy aparat zrobi różnicę?

Choć nie wiadomo, czy i na ile przecieki są prawdziwe, to niewątpliwie najnowsze doniesienia o zbliżającej się premierze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka rozgrzały internet. Sprawdziliśmy, w wyszukiwarce Google to jeden z wiodących tematów od tygodni, zarówno na polskim jak i amerykańskim rynku. Właściwie z dnia na dzień popularność hasła „iPhone 18” rośnie po kilkaset procent. W segmencie najmocniej zyskujących wyszukiwań to absolutny numer jeden w kategorii technologii. Google Trends pokazuje, że w ciągu kilku godzin zainteresowanie tą frazą skoczyło o ponad 500 proc.

A co już wiadomo o nowym sprzęcie koncernu z Cupertino? Najważniejsza innowacja to zapewne nowa matryca główna Sony IMX905 o rozmiarze piksela 1,22 mikrometra z mechanicznie regulowaną przysłoną. Zapisane w pamięci sensora bloki kalibracyjne bezpośrednio odpowiadają za sterowanie ruchem obiektywu. To przełom dla Apple, gdyż do tej pory firma polegała na algorytmach oprogramowania. Zmienna przysłona pozwala na fizyczną kontrolę nad ilością światła wpadającego do matrycy oraz głębią ostrości. W trudnych warunkach oświetleniowych i w nocy obiektyw otworzy się szerzej, redukując szumy i skracając czas naświetlania. W jasny dzień przymknięcie przysłony wyostrzy całą scenę – od pierwszego planu po tło w kadrach krajobrazowych i makro. Zapewni to także dokładniejszy, naturalny efekt bokeh oraz usprawni rozpoznawanie krawędzi w trybie portretowym.

Pozostały zestaw aparatów zostanie przeniesiony bezpośrednio z ubiegłorocznego iPhone'a 17 Pro Max. Apple uznało te podzespoły za wystarczająco dobre. Za zbliżenia nadal odpowiadać będzie aparat telemetryczny Sony IMX973 z 3-osiową stabilizacją matrycy, a zdjęcia szerokokątne wykona sensor Sony IMX972. Zestaw dopełni czujnik LiDAR Sony IMX591 oraz przednia kamerka Sony IMX914. Zmianom nie ulegnie wyspa aparatów, lecz aluminiowa obudowa zyska kolory: srebrny, jasnoniebieski, ciemnoszary i wiśniowy. Na froncie tzw. dynamiczna wyspa zostanie z kolei po raz pierwszy zwężona.

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Kiedy premiera iPhone 18?

Sercem flagowca będzie procesor Apple A20 Pro – pierwszy chip wyprodukowany w rewolucyjnym procesie 2 nm przez TSMC. Przejście z litografii 3 nm przyniesie wzrost wydajności o 15 proc. i obniżenie zużycia energii o 30 proc. Pamięć RAM zostanie zintegrowana bezpośrednio na tym samym waflu krzemowym co CPU, GPU i NPU. Telefon otrzyma autorski układ C2 z obsługą 5G przez satelitę oraz akumulatory 4288 mAh (Pro) i 5567 mAh (Pro Max).

Według doniesień Marka Gurmana z agencji Bloomberg, oficjalna premiera serii iPhone 18 planowana jest na 8 lub 9 września. Kluczowym wydarzeniem ma być debiut pierwszego składanego smartfona od Apple – iPhone Ultra. Obok niego zadebiutują także zegarki Apple Watch Series 12 oraz Apple Watch Ultra 4.

Wiele wskazuje na to, że za nowości sprzętowe konsumenci będą musieli jednak słono zapłacić. Ile ma kosztować iPhone? Konkretnych cen nie ma, ale eksperci sądzą, iż szalejące na rynkach ceny pamięci RAM pociągną za sobą podwyżki. W przypadku modelu Pro Max trzeba liczyć się z wydatkiem większym o około 200 dol. W Polsce, przy uwzględnieniu podatków, oznacza to kwotę wyższą o 1000-1500 zł. To może być najdroższy telefon w historii marki.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends