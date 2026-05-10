Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym ma się wyróżniać wygląd kolejnej generacji smartfonów iPhone.
  • W jaki sposób nowe trendy kolorystyczne Apple mogą wpłynąć na strategie innych producentów smartfonów.
  • Czy premiera najnowszych modeli iPhone’a odbędzie się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Zbliżająca się premiera nowego modelu Apple rozgrzała internautów. W ciągu kilku tygodni „iPhone 18” i „iPhone 18 Pro Max” utrzymują się wysoko w Google Trends jako oczekiwanie na wrześniową premierę, ale obecna eksplozja zapytań to efekt kolejnej serii przecieków – w tym jednego z najbardziej spektakularnych, które dotyczą wyglądu nowych flagowców. Mówiąc wprost: takiego iPhone’a, jaki wkrótce może zadebiutować, jeszcze nie było. I nie chodzi wcale o plotki, że gigant z Cupertino wypuści na rynek składany smartfon.

Czerwień ma być hitem

Nieoficjalnie pojawia się informacja, że Apple zamierza wprowadzić nową paletę barw dla swoich sprzętów. Wiele wskazuje na to, że pojawi się pierwszy w historii naprawdę czerwony model serii Pro, określany jako „deep red”. Wedle spekulacji ma to być odcień ciemnoczerwony, zbliżony do bordowego. Mark Gurman z „Bloomberga” wskazuje, że nowa kolorystyka dostępna będzie dla modeli Pro i Pro Max, co uczyni tę wersję wyraźniejszą. Być może pojawią się także wersje „fiolet” i „brąz”, o których też szeroko spekulowano. Znane w sieci konto chińskiego użytkownika Digital Chat Station, piszącego o przeciekach z Apple, wskazuje, że czerwony iPhone’a 18 jest już w toku produkcyjnym, a konkurująca z produktami z logo nadgryzionego jabłka branża bazująca na Androidzie już ma się przygotowywać na nową paletę barw, szykując własne flagowce w podobnym kolorze. Zatem czerwień będzie teraz w modzie wśród użytkowników smartfonów? Przekonamy się o tym zapewne we wrześniu.

Premiera z opóźnieniem?

To właśnie jesienią koncern z Cupertino zwyczajowo prezentował co roku swoje nowe urządzenia mobilne. Coraz więcej spekuluje się jednak o możliwym przesunięciu premiery. W chińskim serwisie Weibo pojawiły się informacje, że opracowano nowy harmonogram dla iPhone’a 18. Opóźnienie mogłoby być efektem przedłużających się prac nad modelem Fold (składany iPhone). Część źródeł wskazuje z kolei, że Apple korzysta z dłuższego cyklu produkcji, aby obniżyć koszty komponentów. Kwestia kosztów musi mieć znaczenie, skoro pojawiają się nieoficjalne informacje, że w przypadku standardowego iPhone’a 18 firma może zdecydować się na lekkie obniżenie specyfikacji (m.in. w zakresie ekranu i wykorzystywanego chipa) – to miałoby przełożyć się na niższą cenę sprzętu i większą atrakcyjność modelu w segmencie nazywanym „mid‑range high‑end”.

