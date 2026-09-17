Z tego artykułu dowiesz się: Czy jest dostępna obsługa języka polskiego w nowej Siri AI?

Jakie bariery regulacyjne Unii Europejskiej blokują pełną funkcjonalność asystenta na iPhone'ach?

Dlaczego dostęp do nowej Siri w Polsce jest łatwiejszy dla użytkowników komputerów Mac?

Po 15 latach od debiutu platformy polscy użytkownicy iOS otrzymali zaledwie ułamek możliwości nowej Siri AI, napędzanej modelami od Google. Szkoda, bo nowa odsłona systemów Apple, na czele z iOS 27, iPadOS 27 oraz macOS 27 Golden Gate, przyniosła prawdopodobnie najgłębszą w historii przebudowę wirtualnego asystenta.

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Siri zna polski, ale tylko na piśmie

Siri AI została zaprojektowana od podstaw w oparciu o zaawansowane modele językowe, czerpiące z technologii Google Gemini. Nowy silnik pozwala jej rozumieć kontekst wielowątkowych rozmów, pamiętać wcześniejsze zapytania, analizować zawartość ekranu oraz integrować dane z poczty i kalendarza. Dla polskich użytkowników najważniejszą nowością jest jednak fakt, że asystent wreszcie zaczął przetwarzać język polski. Warto zaznaczyć: przetwarzać. Nie jest to jednak premiera, na którą czekano przez ostatnie półtorej dekady. Przełom ma bowiem charakter ściśle tekstowy. Siri wciąż nie potrafi mówić po polsku ani rozumieć komend głosowych w naszym języku. Z asystentem można wymieniać wiadomości wyłącznie za pośrednictwem tekstu – w dedykowanej aplikacji gromadzącej historię konwersacji lub za pomocą gestu przesunięcia palcem w dół z Dynamic Island na iPhone'ach. I choć asystent Siri deklaruje znajomość polszczyzny i poprawnie realizuje zadania tekstowe, tworząc przypomnienia, konfigurując alarmy, wysyłając wiadomości, tłumacząc frazy oraz sprawdzając prognozę pogody, to wciąż ciężko czuć satysfakcję.

Na drodze do powszechnego korzystania z tych funkcji stają kwestie formalno-prawne. Siri AI na urządzeniach mobilnych (iPhone, iPad) nie została oficjalnie uruchomiona na terenie Unii Europejskiej z przyczyn regulacyjnych. W rezultacie zmiana języka czy regionu w menu telefonu nie przynosi rezultatu – aktywacja funkcji w Polsce wymaga powiązania urządzenia z kontem Apple zarejestrowanym poza terytorium UE (np. w Wielkiej Brytanii).

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja właścicieli komputerów Mac. W systemie macOS 27 Golden Gate funkcja Siri AI jest dostępna dla mieszkańców Wspólnoty bez konieczności obchodzenia blokad regionalnych. Wystarczy instalacja aktualizacji i zapisanie się do listy oczekujących bezpośrednio w preferencjach systemowych.

Apple szykuje polski głos Siri

Brak pełnej, głosowej polskiej wersji językowej stał się niewątpliwie dla Apple pewnym obciążeniem wizerunkowym. Fani sprzętów z logo nadgryzionego jabłka mówią o tym od lat. Od debiutu Siri w 2011 r. platforma doczekała się obsługi ponad dwudziestu języków, a oficjalny harmonogram wdrożeń Siri AI przewiduje dodawanie kolejnych: w pierwszej kolejności francuskiego, japońskiego, koreańskiego, hiszpańskiego oraz portugalskiego. Polski użytkownik w ekosystemie mobilnym zderza się z potrójną barierą: brakiem oficjalnego wsparcia językowego w mowie, brakiem dostępności regionalnej w UE oraz brakiem wiążącego terminu pełnego wdrożenia.

Gigant z Cupertino może pozwolić sobie na tak powolne tempo adaptacji lokalnej głównie ze względu na specyfikę swojego modelu biznesowego. Apple sprzedaje przede wszystkim dopracowany sprzęt i pozycję rynkową, a nie samego asystenta jako niezależną usługę. Gdyby Siri musiała konkurować na wolnym rynku jako samodzielne oprogramowanie, brak wsparcia dla dziesiątek milionów użytkowników w Europie Środkowo-Wschodniej dawno wyeliminowałby ją z gry, ale dystrybucja i siła marki dają firmie margines błędu, na jaki nie mogą liczyć niezależne spółki technologiczne. Wszystko wskazuje jednak na to, że bariery technologiczne przestały istnieć. Fundamentem Siri AI są modele Gemini, które od dawna biegle posługują się polszczyzną w mowie i piśmie. Dodatkowo sam producent w dokumentacji technicznej Apple Foundation Models wprost wymienia język polski – obok ukraińskiego – jako jeden z nielicznych uwzględnionych w architekturze, lecz jeszcze nieobsługiwanych w pełni oficjalnie.

Czy zatem Siri przemówi po polsku? Wygląda na to, że tak. A sygnałem nadchodzących zmian są działania rekrutacyjne koncernu. Jak pisze serwis ThinkApple, pod koniec ub. r. Apple otworzyło nabór na stanowisko Language Engineera dedykowanego projektowi „Siri in Polish”, poszukując specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP). Pojawienie się polskiej warstwy tekstowej w iOS 27 i macOS Golden Gate należy więc traktować jako pierwszy krok przed pełną syntezą mowy i rozpoznawaniem polskich komend głosowych.