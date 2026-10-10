Z tego artykułu dowiesz się: Jakie urządzenie ma stać się centrum inteligentnego domu według Apple?

Jaką rolę w nowym ekosystemie odegra sztuczna inteligencja i biometria głosu?

Przed jakim strategicznym wyzwaniem stanie koncern, próbując przekonać klientów do zakupu nowego sprzętu?

We wtorek koncern z Cupertino ma odsłonić karty i pokazać swoje ambicje w kolejnym segmencie, który chce podbić. Zapowiedź tego, co firma szykuje zwiastuje opublikowany w sieci przez szefa marketingu Apple Grega Joswiaka 17-sekundowy klip – widać na nim dłonie, które wyszywają w tamborku wielobarwne retro logo firmy. Tajemniczy film to nie wszystko, bo do sklepów Apple Store trafiły już poufne przesyłki, które mają służyć przebudowie ekspozycji.

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Apple chce przejąć inteligentny dom

Gwiazdą pokazu, który odbywać się będzie pod hasłem „Welcome home”, ma być zupełnie nowa kategoria sprzętu w portfolio giganta: stacjonarne centrum inteligentnego domu, nieoficjalnie określane jako HomePad (nazwa kodowa J490). Jak donosi Mark Gurman z agencji Bloomberg, konstrukcja ma bezpośrednio nawiązywać do kultowego iMaca G4 zwanego niegdyś „lampką”. Prawie sześciocalowy, kwadratowy wyświetlacz z zaokrąglonymi rogami zostanie osadzony na ruchomym metalowym ramieniu wychodzącym z okrągłej aluminiowej podstawy z głośnikiem. Przewidziano też wariant naścienny (J491). Urządzenie pozbawiono wbudowanego akumulatora oraz fizycznych przycisków – zasilanie ma zapewniać port USB-C. Szacuje się, że cena rynkowa nowatorskiego gadżetu ma sięgać około 350 dol.

Wedle doniesień serwisu MacRumors, kluczową rolę odegra tu integracja sprzętu z nową odsłoną Siri AI, która we wrześniu zadebiutowała w wersji beta. Hub wykorzysta wbudowaną kamerę i mikrofony z biometrią głosu, aby bezbłędnie rozpoznawać poszczególnych domowników – w ułamku sekundy ma dostosowywać interfejs, wyświetlając spersonalizowany kalendarz, notatki, wiadomości czy układ widżetów. Z kolei w przypadku gości aktywuje się tryb prywatny. Urządzenie będzie też sparowane z iPhonem. Sprzęt zaoferuje także tryb „Photo Face” (funkcja wygaszacza ekranu, która zamienia nieaktywny wyświetlacz urządzenia w cyfrową ramkę na zdjęcia, czerpiącą fotografie bezpośrednio z biblioteki iCloud).

Oprogramowanie bazuje na systemie tvOS, zapożyczając elementy z iOS i watchOS. Według informacji Gurmana, Apple rozwija również we współpracy z LG inteligentne zamki, dzwonki do drzwi, termostaty oraz kamery, które pojawią się pod marką koreańskiego partnera. Media za oceanem już wskazują, że koncern z Cupertino buduje w smart home przeciwwagę dla potentatów z tego sektora: Amazona i Google.

Nie tylko HomePad. Apple szykuje serię premier

Poza tym, obok ekranu, zadebiutują zaktualizowane akcesoria bazowe, które czekały na premierę ponad dwa lata z powodu dopracowywania modeli sztucznej inteligencji. Mowa o HomePod mini (otrzyma pierwsze odświeżenie od 2020 r.), który – jak przewiduje MacRumors – zyska ulepszony procesor, autorski chip bezprzewodowy Apple N1 i nowe wersje kolorystyczne (różowe oraz zielone), a także o dekoderze Apple TV 4K. Ten ostatni, niezmieniany od 2022 r., zostanie wyposażony w wydajny układ klasy A19 lub A19 Pro, od 8 do 12 GB pamięci RAM, obsługę łączności Wi-Fi 7 oraz uaktualnionego pilota Siri Remote. Wzrost wydajności umożliwi lokalne przetwarzanie zapytań przez asystenta AI bezpośrednio w domowym salonie.

Eksperci już podkreślają, że szykowana w Nowym Jorku prezentacja to pierwszy poważny test wizji Johna Ternusa, nowego prezesa Apple. Zresztą reakcja Wall Street okazała się natychmiastowa – po doniesieniach o dacie premiery kurs akcji spółki wyraźnie wzrósł. Część analityków zwraca jednak uwagę, że firma z logo nadgryzionego jabłka stanie przed dużym wyzwaniem przekonania użytkowników, dlaczego mieliby wydać 350 dol. na wyspecjalizowany ekran zamiast sięgnąć po tradycyjnego iPada mini.

Październik dla Apple będzie wyjątkowo gorący, bo – poza wydarzeniem „Welcome home” – szykowana jest premiera pierwszego składanego smartfona producenta. Debiut iPhone'a Duo zaplanowano na 23 października, zaś pod koniec miesiąca branża (wedle rynkowych spekulacji) może się spodziewać kolejnej fali zapowiedzi, tym razem skoncentrowanej na segmencie komputerów osobistych: smuklejszych MacBooków Pro i Ultra z panelami OLED oraz układami M6, odświeżonego iMaca i iPada mini.