Apple wprowadzi do domów robota z AI – i to ma być game changer

Nie tylko iPhone. Tim Cook, szef Apple, chce dywersyfikować działalność koncernu
Apple intensyfikuje prace nad kompleksowym ekosystemem inteligentnego domu, w którego centrum znajdą się zaawansowana sztuczna inteligencja i robotyka. Jak donosi agencja Bloomberg, firma z Cupertino planuje wprowadzenie dwóch przełomowych urządzeń, które na rynku zadebiutują w latach 2026-2027. Koncepcja sprowadza się do zredefiniowania naszej interakcji z technologią domową. Jak Apple rzuci wyzwanie dominacji Amazona i Google w tym segmencie?
Koncern Tima Cooka, który do tej pory pozostawał nieco w cieniu konkurencji na rynku smart home, zamierza nadrobić zaległości, i to z nawiązką. Pierwszym z kluczowych produktów ma być naścienny, inteligentny wyświetlacz, rozwijany wewnętrznie pod kryptonimem J490. Jego premiera, według informacji Marka Gurmana z Bloomberga, planowana jest na połowę przyszłego roku. Urządzenie ma być wyposażone w kwadratowy ekran o przekątnej 6-7 cali, przypominający iPada i pełnić funkcję centralnego hubu do zarządzania wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu, prowadzenia rozmów wideo przez FaceTime oraz korzystania z funkcji Apple Intelligence.
Co ciekawe, J490 będzie działać pod kontrolą zupełnie nowego systemu operacyjnego o nazwie Charismatic. Ten będzie zaprojektowany z myślą o obsłudze przez wielu domowników. Interfejs, oparty na widżetach, ma być personalizowany w czasie rzeczywistym – wbudowana kamera zeskanuje twarz zbliżającej się osoby, dostosowując wyświetlane treści. Mimo ekranu dotykowego, Apple zakłada, że główną metodą interakcji będą komendy głosowe, obsługiwane przez nową, znacznie potężniejszą wersję Siri, napędzaną przez duże modele językowe (LLM).
Ale drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny.
Firma z logo nadgryzionego jabłka chce, by w naszych domach pojawiły się roboty. A dokładniej chodzi o tzw. robota stołowego o nazwie kodowej J595. Maszyna to w praktyce obrotowe ramię robotyczne (obraca się o 360 stopni), które zintegrowane jest z wyświetlaczem w stylu iPada. Domowe uzupełnienie dla iPhone’a, który w tym czasie będzie w kieszeni, ma aktywnie śledzić użytkownika podczas rozmów wideo lub dynamicznie dostosowywać kąt nachylenia ekranu do wykonywanego zadania. Robot, wyposażony we własną osobowość opartą na AI, ma służyć jako centrum sterowania domem, zaawansowane narzędzie do wideokonferencji oraz element systemu bezpieczeństwa. Jego szacowana cena ma oscylować w granicach 1000 dolarów , co pozycjonuje go jako bezpośredniego konkurenta dla dostępnego na zaproszenie robota Astro od Amazona. Nieoficjalnie mówi się, że J595 zadebiutuje w 2027 r.
Eksperci zauważają, iż nowe urządzenia to tylko część większej strategii – Apple pracuje równolegle nad rozbudową całego ekosystemu, który ma konkurować z platformami Ring (Amazon) i Nest (Google). W planach są zasilane bateryjnie kamery bezpieczeństwa, zdolne do pracy od kilku miesięcy do roku na jednym ładowaniu (zostaną wyposażone w funkcję rozpoznawania twarzy oraz czujniki podczerwieni). Kamery będą ściśle zintegrowane z automatyzacją domową – system będzie mógł automatycznie włączać światła po wykryciu obecności domownika w pokoju czy uruchamiać spersonalizowaną playlistę muzyczną. Firma testuje również wideodomofon z rozpoznawaniem twarzy, bezprzewodowo połączony z zamkami, co stanowi rozwinięcie istniejącej funkcji Home Key.
