Apple wprowadzi do domów robota z AI – i to ma być game changer

Apple intensyfikuje prace nad kompleksowym ekosystemem inteligentnego domu, w którego centrum znajdą się zaawansowana sztuczna inteligencja i robotyka. Jak donosi agencja Bloomberg, firma z Cupertino planuje wprowadzenie dwóch przełomowych urządzeń, które na rynku zadebiutują w latach 2026-2027. Koncepcja sprowadza się do zredefiniowania naszej interakcji z technologią domową. Jak Apple rzuci wyzwanie dominacji Amazona i Google w tym segmencie?

Apple stawia na smart home

Koncern Tima Cooka, który do tej pory pozostawał nieco w cieniu konkurencji na rynku smart home, zamierza nadrobić zaległości, i to z nawiązką. Pierwszym z kluczowych produktów ma być naścienny, inteligentny wyświetlacz, rozwijany wewnętrznie pod kryptonimem J490. Jego premiera, według informacji Marka Gurmana z Bloomberga, planowana jest na połowę przyszłego roku. Urządzenie ma być wyposażone w kwadratowy ekran o przekątnej 6-7 cali, przypominający iPada i pełnić funkcję centralnego hubu do zarządzania wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu, prowadzenia rozmów wideo przez FaceTime oraz korzystania z funkcji Apple Intelligence.

Co ciekawe, J490 będzie działać pod kontrolą zupełnie nowego systemu operacyjnego o nazwie Charismatic. Ten będzie zaprojektowany z myślą o obsłudze przez wielu domowników. Interfejs, oparty na widżetach, ma być personalizowany w czasie rzeczywistym – wbudowana kamera zeskanuje twarz zbliżającej się osoby, dostosowując wyświetlane treści. Mimo ekranu dotykowego, Apple zakłada, że główną metodą interakcji będą komendy głosowe, obsługiwane przez nową, znacznie potężniejszą wersję Siri, napędzaną przez duże modele językowe (LLM).

Ale drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny.