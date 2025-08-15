Reklama

Apple wprowadzi do domów robota z AI – i to ma być game changer

Koncern z Cupertino rzuca rękawicę Amazonowi i Google. Połączy AI, robotykę i iPhone’a w jednym domowym ekosystemie.

Publikacja: 15.08.2025 09:39

Nie tylko iPhone. Tim Cook, szef Apple, chce dywersyfikować działalność koncernu

Nie tylko iPhone. Tim Cook, szef Apple, chce dywersyfikować działalność koncernu

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Apple intensyfikuje prace nad kompleksowym ekosystemem inteligentnego domu, w którego centrum znajdą się zaawansowana sztuczna inteligencja i robotyka. Jak donosi agencja Bloomberg, firma z Cupertino planuje wprowadzenie dwóch przełomowych urządzeń, które na rynku zadebiutują w latach 2026-2027. Koncepcja sprowadza się do zredefiniowania naszej interakcji z technologią domową. Jak Apple rzuci wyzwanie dominacji Amazona i Google w tym segmencie?

Apple stawia na smart home

Koncern Tima Cooka, który do tej pory pozostawał nieco w cieniu konkurencji na rynku smart home, zamierza nadrobić zaległości, i to z nawiązką. Pierwszym z kluczowych produktów ma być naścienny, inteligentny wyświetlacz, rozwijany wewnętrznie pod kryptonimem J490. Jego premiera, według informacji Marka Gurmana z Bloomberga, planowana jest na połowę przyszłego roku. Urządzenie ma być wyposażone w kwadratowy ekran o przekątnej 6-7 cali, przypominający iPada i pełnić funkcję centralnego hubu do zarządzania wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu, prowadzenia rozmów wideo przez FaceTime oraz korzystania z funkcji Apple Intelligence.

Czytaj więcej

Apple w tajemnicy pracuje nad zupełnie nowym iPhonem. Miałby rewolucyjny wygląd
Gadżety
Apple szykuje szklaną rewolucję. Wyciekł niezwykły projekt iPhone'a

Co ciekawe, J490 będzie działać pod kontrolą zupełnie nowego systemu operacyjnego o nazwie Charismatic. Ten będzie zaprojektowany z myślą o obsłudze przez wielu domowników. Interfejs, oparty na widżetach, ma być personalizowany w czasie rzeczywistym – wbudowana kamera zeskanuje twarz zbliżającej się osoby, dostosowując wyświetlane treści. Mimo ekranu dotykowego, Apple zakłada, że główną metodą interakcji będą komendy głosowe, obsługiwane przez nową, znacznie potężniejszą wersję Siri, napędzaną przez duże modele językowe (LLM).

Ale drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny.

Reklama
Reklama

Roboty wejdą do domów?

Firma z logo nadgryzionego jabłka chce, by w naszych domach pojawiły się roboty. A dokładniej chodzi o tzw. robota stołowego o nazwie kodowej J595. Maszyna to w praktyce obrotowe ramię robotyczne (obraca się o 360 stopni), które zintegrowane jest z wyświetlaczem w stylu iPada. Domowe uzupełnienie dla iPhone’a, który w tym czasie będzie w kieszeni, ma aktywnie śledzić użytkownika podczas rozmów wideo lub dynamicznie dostosowywać kąt nachylenia ekranu do wykonywanego zadania. Robot, wyposażony we własną osobowość opartą na AI, ma służyć jako centrum sterowania domem, zaawansowane narzędzie do wideokonferencji oraz element systemu bezpieczeństwa. Jego szacowana cena ma oscylować w granicach 1000 dolarów , co pozycjonuje go jako bezpośredniego konkurenta dla dostępnego na zaproszenie robota Astro od Amazona. Nieoficjalnie mówi się, że J595 zadebiutuje w 2027 r.

Czytaj więcej

Robotom Optimus należącej do Elona Muska Tesli przybędzie cała rzesza konkurentów. Będą wydatnym wsp
Globalne Interesy
Apple i Meta biorą się za humanoidy. Walka o nowy wielki biznes

Eksperci zauważają, iż nowe urządzenia to tylko część większej strategii – Apple pracuje równolegle nad rozbudową całego ekosystemu, który ma konkurować z platformami Ring (Amazon) i Nest (Google). W planach są zasilane bateryjnie kamery bezpieczeństwa, zdolne do pracy od kilku miesięcy do roku na jednym ładowaniu (zostaną wyposażone w funkcję rozpoznawania twarzy oraz czujniki podczerwieni). Kamery będą ściśle zintegrowane z automatyzacją domową – system będzie mógł automatycznie włączać światła po wykryciu obecności domownika w pokoju czy uruchamiać spersonalizowaną playlistę muzyczną. Firma testuje również wideodomofon z rozpoznawaniem twarzy, bezprzewodowo połączony z zamkami, co stanowi rozwinięcie istniejącej funkcji Home Key.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Robotyka Sztuczna Inteligencja Firmy Apple Tim Cook

Apple intensyfikuje prace nad kompleksowym ekosystemem inteligentnego domu, w którego centrum znajdą się zaawansowana sztuczna inteligencja i robotyka. Jak donosi agencja Bloomberg, firma z Cupertino planuje wprowadzenie dwóch przełomowych urządzeń, które na rynku zadebiutują w latach 2026-2027. Koncepcja sprowadza się do zredefiniowania naszej interakcji z technologią domową. Jak Apple rzuci wyzwanie dominacji Amazona i Google w tym segmencie?

Apple stawia na smart home

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
AI niespodziewanie osłabiła skuteczność dziłania lekarzy. Takie wyniki przyniosły polskie badania
Technologie
AI osłabia umiejętności lekarzy? O badaniu z Polski rozpisują się światowe media
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Neuralink z powodzeniem wszczepił już swoje chipy mózgowe pierwszym pacjentom
Technologie
Najwięksi rywale w AI stoczą teraz walkę o mózgi. Gra idzie o kontrolę myśli
Geoffrey Hinton uważa, iż jedynym ratunkiem przed AI jest zaprogramowanie w maszynach czegoś na kszt
Technologie
AI może zniszczyć ludzkość w kilka lat? Noblista ma zaskakujące rozwiązanie: „matka AI”
Według pionierów technologii rynek pracy może diametralnie zmienić się w ciągu zaledwie dekady, na z
Technologie
AI wstrząśnie rynkiem pracy. Jaki będzie za 10 lat? Twórca ChatGPT: To jest po prostu szalone
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Chiny mierzą się z kryzysem demograficznym. Desperacko szukają rozwiązań zwiększających dzietność
Technologie
Robot urodzi dziecko. W Chinach maszyny mają ratować demografię
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie