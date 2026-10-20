Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie praktyki w zakresie śledzenia użytkowników w systemach iOS zakwestionował polski urząd antymonopolowy?
  • Na czym polegała asymetria w komunikatach systemowych, która mogła faworyzować Apple kosztem konkurencji?
  • Jakie konkretne zmiany w mechanizmie App Tracking Transparency czekają użytkowników iPhone'ów i iPadów?

Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK dotyczyło praktyk wprowadzonych wraz z mechanizmem App Tracking Transparency (ATT) w mobilnych systemach Apple. Analiza urzędu wykazała, że producent urządzeń z logo nadgryzionego jabłka stosował niejednolite procedury w obszarze monitorowania użytkowników i emisji reklam spersonalizowanych, co negatywnie rzutowało na sytuację posiadaczy iPhone'ów oraz iPadów.

UOKiK docisnął producenta iPhone'ów

Kluczowe zastrzeżenie dotyczyło tzw. asymetrii językowej w wyświetlanych komunikatach systemowych. W przypadku aplikacji dostarczanych przez zewnętrznych deweloperów użytkownicy widzieli monit z bezpośrednią prośbą o zgodę na „śledzenie”. Z kolei w odniesieniu do własnych usług reklamowych Apple stosowało znacznie łagodniejsze i neutralne sformułowanie pytające o zgodę na „reklamy spersonalizowane”. W ocenie UOKiK taka rozbieżność w prezentacji mogła bezpodstawnie faworyzować big techa w segmencie usług reklamowych oraz ułatwiać mu pozyskiwanie danych kosztem konkurencji.

– Apple wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom zmian polityki ATT. Dzięki temu polscy twórcy aplikacji mobilnych będą mogli zarówno konkurować, jak i współpracować z big techem na uczciwych zasadach. Zyskają również użytkownicy, którzy będą lepiej informowani o wykorzystaniu ich danych na urządzeniach Apple – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Rozstrzygnięcie to wpisuje się w szerszy, europejski wymiar regulacyjny. Jak zaznacza Chróstny, decyzja zobowiązująca jest efektem intensywnej, wielomiesięcznej współpracy z Komisją Europejską, której zależało na tym, aby wspólnymi działaniami skłonić giganta do zmian polityki ATT także w pozostałych państwach członkowskich UE. Na wdrożenie modyfikacji producent iPhone'ów ma dwa miesiące. Choć to nie kończy sprawy jako takiej, gdyż o uprzywilejowaniu własnego ekosystemu kosztem zewnętrznych deweloperów mówi się też w przypadku innych koncernów. UOKiK wskazuje, iż równolegle toczą się postępowania dotyczące praktyk takich firm jak Meta oraz Google.

ATT – „za” i „przeciw”

Apple od początku konsekwentnie broni idei stojącej za App Tracking Transparency. W oficjalnym stanowisku gigant twierdzi, że batalia toczy się o prywatność, która jest „fundamentalnym prawem człowieka”. Firma z Cupertino przekonuje, iż wprowadziła ATT, aby dać użytkownikom prosty sposób na kontrolowanie tego, czy aplikacje mają pozwolenie na śledzenie ich aktywności w aplikacjach i na stronach internetowych innych firm. Koncern zapewnia, że mimo zmian Apple może nadal oferować to narzędzie prywatności w Polsce i „oddać kontrolę nad danymi w ręce użytkowników, a nie firm z branży ad tech czy brokerów danych”.

Czytaj więcej

Apple wycofuje się z kontrowersyjnej opłaty. Krytykowała ją Komisja Europejska
Globalne Interesy
Apple kapituluje w Brukseli. Prowizje w dół, koniec z opłatą za instalacje

Firma podkreśla, że choć uważa pierwotną formę ATT za jasną, zrozumiałą i skuteczną, zgodziła się na korektę treści oraz formatowania na wniosek wybranych europejskich organów antymonopolowych, zachowując przy tym fundamentalne korzyści dla konsumentów. Zapowiedziany w sierpniu pakiet zobowiązań wejdzie w życie wraz z najbliższą aktualizacją iOS. Chodzi o cały pakiet działań: zmiany przycisków decyzyjnych w ATT z „Zezwalaj” i „Poproś aplikację o nieśledzenie” na „Zezwalaj” oraz „Odrzuć”, przekształcenie komunikatu ATT w format pełnoekranowy, wycofanie słowa „śledzić” zarówno z zapytania ATT, jak i z komunikatu o reklamach spersonalizowanych, a także o udostępnienie twórcom opcji formatowania tekstu w komunikacie ATT (wytłuszczenia, kursywa, listy punktowane). Dodatkowo pojawi się możliwość odesłania użytkownika bezpośrednio z monitu do strony z informacjami wymaganymi przez RODO, a także uwzględnione zostanie prawo do ponownego wyświetlenia zapytania ATT przez twórców aplikacji po upływie roku od decyzji (niezależnie od tego, czy była twierdząca, czy przecząca).

Apple odrzuca przy tym zarzuty o przewagę rynkową. Koncern zaznacza, że firmy ad tech i brokerzy danych próbują kamuflować swoje partykularne interesy pod hasłami troski o wolną konkurencję. Gigant z Cupertino wskazuje, że podlega tym samym regułom co reszta rynku: sam nie wyświetla okna ATT wyłącznie dlatego, że nie śledzi użytkowników w zewnętrznych serwisach, nie kupuje od nich danych ani nie odsprzedaje profili konsumentów brokerom.

Czytaj więcej

John Ternus, szef Apple, ze składanym iPhone'm Duo, który nie przypomina żadnego wcześniejszego tele
Globalne Interesy
Rewolucja w Apple. Gigant pokazał pierwszego składanego iPhone'a

W obronie ATT stają także międzynarodowe organizacje i organy regulacyjne. Electronic Privacy Information Center (EPIC) określiło rozwiązanie jako rzadki przypadek, w którym konsument otrzymuje bezproblemowy mechanizm sprzeciwu wobec komercyjnej inwigilacji, ostrzegając urzędy antymonopolowe przed chronieniem przemysłu śledzącego. Poparcie wyraziły m.in. Center for Democracy & Technology, Electronic Frontier Foundation (EFF), Mozilla Foundation, Privacy International oraz brytyjski regulator ICO i francuski CNIL, zgodnie wskazując, że mechanizm ATT odbiera monopol domyślnemu gromadzeniu danych i przywraca podmiotowość użytkownikom.