W rozmowie z „New York Post” Trump stwierdził, że nie wie dokładnie, do ilu romansów Huang przyznał się w ramach procesu przywrócenia go na stanowisko szefa Nvidii.

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- Szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się w to. Zajmowałem się sprawą chipów, a nie sprawą seksu – stwierdził prezydent USA. Przyznał też, że Huanga przywrócono na stanowisko dzięki jego zabiegom.

Trump: Huang nie powinien powoływać się na 5. poprawkę

Trump wyraził też przekonanie, że Huang nie powinien powoływać się na 5. poprawkę do Konstytucji podczas wysłuchań przed Kongresem w przyszłym tygodniu, lecz „powinien mówić prawdę”. Poprawka gwarantuje prawo do odmowy składania zeznań, jeśli odpowiedzi mogłyby narazić zeznającego na odpowiedzialność karną.

- Nie sądzę, żeby musiał powoływać się na piątą poprawkę. Uważam, że ta historia ciekawi ludzi - powiedział Trump.

Pytany o możliwość ułaskawienia Huanga za ewentualne przestępstwa, Trump odpowiedział: - To zawsze jakaś możliwość, jak sądzę, ale nie wydaje mi się, żeby było to konieczne.

Prezydent USA możliwym objęciu przez rząd udziałów w Nvidii

Prezydent podkreślił, że sukces firmy Nvidia ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Stany Zjednoczone przewagi w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Dodał, że dopuszcza nawet możliwość objęcia przez rząd USA udziałów w tej firmie, przypominając, że w ubiegłym roku Intel przekazał amerykańskiemu rządowi 10 proc. swoich udziałów.

Trump podkreślił, że interweniował, aby przywrócić Huanga na stanowisko, bo gdyby Nvidia wybrała „niewłaściwą osobę” na jego następcę, „byłoby to pod wieloma względami bardzo złe dla kraju”.

Trump: Huang Jensen nie złamał prawa

Nvidia w poniedziałek poinformowała o przywróceniu Huanga do kierowania spółką. Doszło do tego zaledwie 11 dni po tym, gdy odszedł z firmy w atmosferze skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin i o przemyt do tego kraju na dużą skalę zaawansowanych układów Nvidii.

W poniedziałek pytany, czy dał zarządowi firmy gwarancje, że Huang nie będzie ścigany przez prokuraturę, Trump zapewnił, że według administracji „wszystko jest z nim w porządku”. Dodał, że dochodzenie nie wykazało, by Huang złamał prawo.

- Przeprowadzili całkiem dobre śledztwo i uznali, że został oczyszczony z zarzutów - powiedział wówczas Trump.

We wtorek prokurator generalny Todd Blanche powtórzył, że resort sprawiedliwości USA „przygląda się” skandalowi wokół Nvidii. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, iż sprawa „musi przerodzić się w dochodzenie karne”.

Huang kaja się przed pracownikami

Jak poinformował dziennik „Wall Street Journal”, we wtorek Huang przeprosił pracowników i powiedział im, że uczęszcza na terapię.

Podziękował również administracji Trumpa za zapewnienie firmie szybkiego dostępu do informacji wywiadowczych. Jak twierdzą rozmówcy gazety, informacje te pomogły zarządowi ocenić, że zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego związane z ponownym powołaniem Huanga na stanowisko prezesa były niewielkie.

Huang odrzucił jednak sugestię, że Trump zorganizował jego powrót do Nvidii, twierdząc, że zarząd podjął decyzję samodzielnie. Zaprzeczył też, że jego powrót wynika z bycia „facetem od technologii”.