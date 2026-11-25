We wtorek odbyło się poufne spotkanie z przedstawicielami Kongresu w sprawie powiązań Jensena Huanga z Alice Huang. O ustaleniach poinformował w środę „Wall Street Journal”. Jak dowiedział się dziennik, dotychczas zgromadzone przez amerykańskie agencje informacje wskazują, że znajomość Chinki i szefa Nvidii mogła mieć charakter osobisty, a nie wywiadowczy. Uczestnicy spotkania zastrzegli jednak, że pojawienie się nowych dowodów może wpłynąć na obecną ocenę sprawy.

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Osoby związane z prezesem Nvidii podkreślają, że nie ma wystarczających podstaw, by uznać Alice Huang za szpiega. Brakuje również dowodów na to, że kierownictwo koncernu wiedziało o domniemanych próbach nielegalnego transportowania jego układów scalonych do Chin.

Nie oznacza to jednak, że sprawa nie budzi obaw władz USA. Część obecnych i byłych urzędników zwraca uwagę, że sam fakt utrzymywania relacji przez jednego z najważniejszych amerykańskich przedsiębiorców z kobietą powiązaną z chińskim wywiadem stanowił potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Alice Huang miała kontakt z chińskim wywiadem w trakcie związku z Jensenem Huangiem

Podczas spotkania z przedstawicielami Kongresu poinformowano, że chińskie ministerstwo bezpieczeństwa państwowego, będące główną służbą wywiadowczą ChRL, zwróciło się do Alice Huang z prośbą o pozyskiwanie informacji. Według amerykańskich urzędników kobieta utrzymywała kontakty z chińskim wywiadem również w okresie związku z szefem Nvidii.

Z informacji przekazanych uczestnikom briefingu wynika jednak, że USA nie dysponują przesłankami świadczącymi o tym, iż Alice Huang przekazała chińskim służbom istotne informacje wywiadowcze.

Urzędnicy odnieśli się także do Kanga Weia, mężczyzny przedstawianego jako mąż Alice Huang. Według amerykańskich władz miał on współpracować z chińskim ministerstwem bezpieczeństwa państwowego i regularnie kontaktować się z przedstawicielami tamtejszego wywiadu.

W poufnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CIA, FBI, Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Informacje przedstawiono pracownikom komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów i Senatu, a także kierownictwu obu izb Kongresu.

Sprawa Nvidii i podejrzenia o przemyt chipów

Briefing odbył się po kilku tygodniach spekulacji dotyczących relacji Huanga i Alice Huang. Doszło do niego dzień po tym, jak Jensen Huang, w następstwie interwencji prezydenta Donalda Trumpa, powrócił na stanowisko szefa Nvidii.

Amerykańscy urzędnicy różnią się w ocenie charakteru powiązań Alice Huang z chińskimi służbami. Część z nich uważa, że przekazanie jakichkolwiek informacji stronie chińskiej wystarcza, by uznać kobietę za szpiega, niezależnie od motywów jej działania. Inni wskazują, że jej kontakty z wywiadem mogły być pośrednie. Zwracają przy tym uwagę, że chińscy przedsiębiorcy często są zobowiązani do utrzymywania relacji z krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Amerykańskie agencje nadal sprawdzają, czy znajomość Huanga z Alice Huang mogła mieć wpływ na domniemany proceder nielegalnego eksportu układów scalonych Nvidii do Chin, z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu. Własne postępowanie w tej sprawie prowadzi również rada dyrektorów koncernu.

We wtorek Jensen Huang przeprosił pracowników firmy i poinformował ich, że korzysta z terapii. Podziękował także administracji Donalda Trumpa za zapewnienie Nvidii szybkiego dostępu do informacji wywiadowczych.

Według źródeł „Wall Street Journal” informacje przekazane przez administrację pomogły radzie dyrektorów ocenić, że ponowne powołanie Huanga na stanowisko prezesa nie wiązało się z dużym ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego.

Założyciel Nvidii ma 1 grudnia zostać przesłuchany za zamkniętymi drzwiami przez trzy komisje Izby Reprezentantów, w tym komisję ds. wywiadu. Dwa dni później wystąpi na jawnym posiedzeniu senackiej komisji ds. bankowości.