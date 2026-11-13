Poważne problemy z usługami Microsoftu, które wystąpiły w czwartek i piątek, utrudniły funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji publicznych na całym świecie. Użytkownicy stracili dostęp m.in. do poczty elektronicznej Outlook, komunikatora Teams, pakietu Microsoft 365 i narzędzi sztucznej inteligencji Copilot. Awaria mogła potencjalnie objąć ponad 430 mln osób w 74 krajach.

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Jak zwracają uwagę eksperci cytowani przez BBC, rzadko zdarza się, by usunięcie usterki o tak dużym zasięgu zajęło tyle czasu. Jak zaznaczają, mogła to być najpoważniejsza awaria firmowej poczty elektronicznej w historii.

Microsoft wyjaśnił, że źródłem problemów było przeciążenie mechanizmu odpowiedzialnego za nawiązywanie bezpiecznych połączeń na serwerach. Koncern podał, że nie znalazł dowodów na to, by zakłócenia były następstwem złośliwego działania.

W piątek po południu firma przekazała, że zakończyła już działania naprawcze w regionie Azji i Pacyfiku, a w Europie i Ameryce Północnej znacząco poprawiono dostępność usług. Koncern poinformował również o zmianie zasad przechowywania niedostarczonych wiadomości. E-maile pozostaną na serwerach przez maksymalnie 48 godzin, co ma zmniejszyć ryzyko ich utraty w trakcie przywracania prawidłowego działania usług.

Awaria Microsoftu sparaliżowała firmy na całym świecie

W Wielkiej Brytanii problemy dotknęły m.in. sektor ochrony zdrowia, placówki edukacyjne, kolej oraz parlament. Pracownicy pogotowia ratunkowego mieli trudności z przekazywaniem informacji o pacjentach w standardowy sposób, co prowadziło do opóźnień w obsłudze zgłoszeń. Zakłóceń w dostępie do poczty elektronicznej doświadczyły także brytyjski bank centralny oraz inne instytucje państwowe.

W Hiszpanii administracja publiczna, która wykorzystuje własne rozwiązania informatyczne, nie poinformowała o poważniejszych konsekwencjach awarii. Problemy wystąpiły natomiast w kilku dużych przedsiębiorstwach.

Niemiecki rząd przewiduje, że zakłócenia w usługach Microsoftu mogą istotnie wpłynąć na działalność tamtejszych firm. Rzecznik ministerstwa cyfryzacji przekazał jednak w piątek, że dotychczas nie pojawiły się sygnały o poważnych problemach w funkcjonowaniu administracji państwowej.

We Francji trudności zgłaszały m.in. władze Paryża. Jak informowały tamtejsze media, awaria odbiła się również na działalności przedsiębiorstw i osób wykonujących wolne zawody.

Problemy wystąpiły także w Czechach, gdzie zakłócenia objęły m.in. ministerstwa finansów i edukacji. Praskie lotnisko im. Vaclava Havla poinformowało o trudnościach z działaniem wewnętrznej sieci internetowej.

W Norwegii dostępu do poczty elektronicznej nie mieli parlamentarzyści, a problemy zgłosiło również kilka resortów.

W Japonii awaria utrudniła pracę ministerstw i innych urzędów. Zakłócenia w komunikacji dotknęły ponadto przewoźników lotniczych, firmy transportowe i przedsiębiorstwa kurierskie.

Podobne trudności wystąpiły w Indiach, gdzie problemy z usługami Microsoftu wpłynęły na funkcjonowanie linii lotniczych, w tym na komunikację i obsługę bieżących operacji.

Poważne konsekwencje odnotowano również w Australii. Zakłócenia zgłaszały tam służby wywiadowcze, instytucje rządowe i placówki medyczne. Problemy utrudniały m.in. prowadzenie zdalnych konsultacji lekarskich, działalność szkół oraz komunikację wewnątrz przedsiębiorstw.

Jak informował Bloomberg, awaria miała także wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. Niektórzy maklerzy nie mogli uzyskać dostępu do platform transakcyjnych, dlatego musieli korzystać z telefonów, aby komunikować się z klientami i współpracownikami. Zakłócenia zgłaszały również przedsiębiorstwa z sektora sztucznej inteligencji, w tym OpenAI i Anthropic.

Awaria Microsoftu nie dotknęła polskich urzędów

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że wydarzenia te unaoczniają zagrożenia wynikające z uzależnienia od globalnych dostawców technologii. Zapowiedział jednocześnie rozwijanie oprogramowania open source w polskiej administracji publicznej.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że polskie urzędy pracowały bez zakłóceń. Było to możliwe dzięki wykorzystywaniu krajowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Na potrzebę ograniczania zależności od pojedynczych dostawców zwrócił uwagę także Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefence24. W jego ocenie firmy i instytucje powinny dywersyfikować wykorzystywane rozwiązania technologiczne oraz przygotowywać systemy awaryjne, które pozwolą utrzymać ciągłość działania w razie podobnych problemów.