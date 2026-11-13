Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega awaria usług firmy Microsoft.

Jak komentuje ją polski rząd.

Kiedy awaria się skończy.

Jakie wnioski z niej płyną.

Polski rząd zabrał głos w sprawie trwającej od wczoraj dużej awarii usług firmy Microsoft. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał na platformie X, że tego typu sytuacje ukazują nam, jak niebezpieczne jest opieranie całej infrastruktury cyfrowej na jednym podmiocie.

Reklama Reklama

„To wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji. Zróżnicowanie dostawców i oparcie się na rozwiązaniach otwartych pozwala na ograniczenie takich ryzyk. Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji pracujemy nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej. Wczoraj organizowaliśmy właśnie o tym Dzień Otwartych Technologii. W Strategii Cyfryzacji zarysowaliśmy jasny plan, a już niedługo rozpoczniemy konkurs na pilotażowe wdrożenia open source software w JST. W przyszłości będziemy centralnie udostępniać zweryfikowane rozwiązania dla całej administracji. To nie tylko ogromne oszczędności, ale też realne zwiększanie cyfrowej suwerenności!” – napisał Gawkowski.

Czytaj więcej Opinia Krzysztof Gawkowski: Cyfrowe przyspieszenie Polski W debacie publicznej cyfryzacja bywa często przedstawiana jako kwestia techniczna. Tymczasem jest ona projektem społecznym i gospodarczym, decyduje...

Na czym polega awaria usług Microsoft

Microsoft poinformował w czwartek wieczorem, że użytkownicy mogą nie być w stanie połączyć się z wieloma usługami Microsoft 365. Chodzi o działanie aplikacji takich jak Microsoft Teams, Outlook czy Microsoft Copilot 365.

Firma zadeklarowała, że pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności. Poinformowano również, że nic nie wskazuje na to, aby awaria była skutkiem działań cyberprzestępców.

W piątek rano Microsoft poinformował, że odnotował „nieznaczny postęp” w usuwaniu globalnej awarii. Jej skutki odczuwają użytkownicy w co najmniej 74 krajach.

„W dalszym ciągu monitorujemy aktywność w różnych regionach, aby ocenić stan serwerów i określić działania, które można podjąć w celu zwiększenia przepustowości. Obejmuje to analizę wydajności serwerów oraz sprawdzenie, czy opracowane poprawki zostały wdrożone i działają zgodnie z zamierzeniami po zakończeniu ponownego uruchomienia infrastruktury. Na tym etapie odnotowaliśmy niewielki postęp” – poinformował Microsoft w oświadczeniu. Zadeklarował również, że po opanowaniu sytuacji przedstawi szczegóły dotyczące pierwotnej przyczyny i podjętych działań naprawczych.

Koncern podał również, że obecnie skupia się m.in. na obsłudze zaległych wiadomości. Zdecydował się wydłużyć okno oczekiwania na dostarczenie wiadomości e-mail do 48 godzin. Ma to pomóc w zabezpieczeniu opóźnionej korespondencji, która mogła zostać wysłana w czasie awarii, ale jeszcze nie dotarła do odbiorcy.

– Uzależnienie cyfrowego świata od zaledwie kilku gigantów technologicznych sprawia, że awaria jednego z nich może w ciągu kilku chwil zakłócić pracę tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Szczególnie niepokojący jest czas trwania obecnych problemów Microsoftu. Każda kolejna godzina niedostępności poczty czy komunikatorów oznacza rosnące straty i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu organizacji – komentuje dla „Rzeczpospolitej” Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń ESET. Dodaje, że to bolesna lekcja cyberodporności, która pokazuje, że bezpieczeństwo cyfrowe nie kończy się na ochronie przed hakerami. Równie ważna jest zdolność do działania wtedy, gdy technologia po prostu zawodzi.

– Nawet najwięksi dostawcy nie gwarantują stuprocentowej dostępności usług, dlatego firmy powinny mieć przygotowany plan B – od alternatywnych kanałów komunikacji, choćby zwykłego telefonu, po procedury pozwalające utrzymać kluczowe procesy biznesowe bez dostępu do podstawowych systemów – podsumowuje Sadkowski.

Kogo dotyka awaria usług firmy Microsoft

Problemy są poważniejsze, niż początkowo zakładano – dotyczą nie tylko Outlooka i Teams, ale także wielu innych usług Microsoft 365. Dotykają użytkowników indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W Japonii zastępca głównego sekretarza gabinetu Masanao Ozaki potwierdził, że awaria wpłynęła na rządową infrastrukturę informatyczną i spowodowała zakłócenia w pracy systemów państwowych. Problemy zgłosiły także uczelnie, banki i sądy.

– Dość niefortunnie awaria m365 zbiega się dla Microsoftu w czasie z publikacją parę dni wcześniej kolejnych funkcjonalności Claude związanych z digital workplace: Meetings, czyli odpowiednikiem Teams, a także Whiteboards, Sheets czy Data. Kiedy Microsoft walczy z awarią już kilkanaście godzin, Anthropic promuje swoje produkty. Sama skala awarii jest bardzo duża, a co gorsze usuwanie problemów trwa też bardzo długo. Jest to kolejny kamyczek do ogródka pt. suwerenność technologiczna i niezależność od gigantów z USA, których powtarzające się ostatnio problemy realnie utrudniają prowadzenie biznesu – komentuje Paweł Peryga, dyrektor ds. technologii w Univio.