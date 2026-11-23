Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kontrowersje o charakterze obyczajowo-szpiegowskim doprowadziły do nagłej rezygnacji prezesa Nvidii.

Kto stał za jego powrotem i jaką rolę w tym procesie odegrały amerykańskie władze.

Jak giełda zareagowała na zmianę na kluczowym stanowisku, zwiększając wartość firmy o setki miliardów dolarów.

Dlaczego stabilność Nvidii jest kluczowa dla gospodarki i amerykańskich funduszy emerytalnych.

Koncern Nvidia ogłosił, że Jensen Huang został przywrócony na stanowisko prezesa ze skutkiem natychmiastowym. Akcje firmy zyskiwały na początku poniedziałkowej sesji aż 31 proc. Kapitalizacja wzrosła więc w kilkadziesiąt sekund o ponad 900 mld dol. i sięgnęła 3,96 bln dol. Kilka tygodni temu, przed wybuchem afery obyczajowo-szpiegowskiej z udziałem Huanga, wynosiła ona 4,5 bln dol.

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Jensen Huang ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska prezesa Nvidii 12 listopada. Stało się to po wyjściu na jaw jego licznych romansów pozamałżeńskich, z których jeden dotyczył kobiety podejrzewanej o związki z tajnymi służbami ChRL – Alice Huang, byłej prezes singapurskiej firmy Megaspeed. The New York Times„The New York Times” poinformował w niedzielę, że Alice Huang pozostawała w kontakcie z oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Chin przez co najmniej część okresu, w którym utrzymywała relację z Jensenem Huangiem.

Dlaczego Huang odzyskał stanowisko prezesa?

Rada Dyrektorów nVidii poinformowała, że jednogłośnie zagłosowała za przywróceniem Huanga po „serii rozmów i spotkań” z nim. Rada dodała, że „otrzymała informacje od wysokich szczebli rządu Stanów Zjednoczonych”, iż jest pewna, że powrót Huanga „nie stwarza żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego”. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, pozytywnie się odniósł do idei jego powrotu na stanowisko prezesa Nvidii.

„Jestem zaszczycony, że mogę wrócić do Nvidii i przewodzić jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie u progu nowej rewolucji przemysłowej. Przyjmuję tę odpowiedzialność z największą pokorą i odnowionym zaangażowaniem. Chcę podziękować Radzie Nvidii za zaufanie i staranność w tym procesie" – napisał Huang.

Zadowolenie z powrotu Huanga wyraził prezydent USA Donald Trump: „Rada Dyrektorów NVIDIA podjęła właściwą i stosowną decyzję, przywracając Jensena Huanga na stanowisko CEO. Kraj potrzebuje przywództwa Jensena w NVIDIA, aby zapewnić sukces i dobrobyt nie tylko spółki, ale i amerykańskiej gospodarki. Rząd Stanów Zjednoczonych nie ma powodu sądzić, że powrót Jensena do NVIDIA stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych potwierdził, że rząd USA nie posiada dowodów, by dopuścił się on jakiegokolwiek niezgodnego z prawem działania. Na marginesie, poznałem Jensena i jest on wielkim patriotą i skarbem narodowym. Niezależnie od tego NVIDIA powinna kontynuować swoje gruntowne wewnętrzne dochodzenie w sprawie zgodności spółki z amerykańskimi kontrolami eksportowymi, aby zapewnić, że wypełnia swoje prawne obowiązki i patriotyczny obowiązek ochrony bezpieczeństwa narodowego USA. Gratulacje dla Jensena, Rady NVIDIA, narodu Stanów Zjednoczonych – i, rzeczywiście, całego świata!" – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Za powrotem Huanga do Nvidii mocno lobbowali prominentni finansiści i przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej, w tym Elon Musk. Petycja popierająca jego powrót zdobyła ponad 200 tys. podpisów.

- Przywrócenie Jensena Huanga przypomina, że Nvidia stała się w istocie „zbyt duża, by upaść”. Nvidia bez przywódcy nigdy nie była wyłącznie historią technologiczną. Była historią oszczędności emerytalnych. Instytucje posiadają – jak podano – około dwóch trzecich akcji, a dla wielu amerykańskich funduszy emerytalnych spółka ta należy do największych pozycji w portfelu. Nic więc dziwnego, że rada dyrektorów, której przewodniczący podczas zeszłotygodniowej konferencji wynikowej mówił, że nie zamierza przywracać Huanga, zrobiła teraz dokładnie to. Tym razem dyrektorzy twierdzą, że uwzględnili opinie wysokich rangą urzędników rządu USA i są pewni, że jego powrót nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Niezależne śledztwo pozostaje jednak otwarte, więc niech kupujący mają się na baczności – ocenia Angelina Ong, analityczka platformy inwestycyjnej IG.