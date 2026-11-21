Z tego artykułu dowiesz się: Jaką ofensywę produktową Apple szykuje na dwudziestolecie iPhone’a?

W jakie nowe kategorie produktowe wejdzie koncern, by zintegrować sztuczną inteligencję z elektroniką noszoną?

Co stoi za rekordową lojalnością klientów marki i które funkcje urządzeń tracą dziś na znaczeniu?

Zestawienie nadchodzących premier, opublikowane przez serwis MacRumors i oparte m.in. na informacjach Marka Gurmana z agencji Bloomberg, zapowiada jeden z najbardziej intensywnych okresów w historii koncernu z Cupertino. Po pracowitej jesieni 2026 r., podczas której zadebiutowały składany iPhone Duo, centrala domowa HomeView oraz MacBook Pro z ekranem PROLED XDR, okres świąteczny ma upłynąć spokojniej. Prawdziwe przyspieszenie nastąpi jednak w 2027 r.

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Apple pomija iPhone’a 19. Szykuje rewolucję na jubileusz

Rynkowe spekulacje wskazują, że jedną trzecią całej oferty produktowej w przyszłym roku będą stanowić smartfony. I tak wiosną na rynek mają trafić odświeżone modele iPhone 18 oraz iPhone 18e, wyposażone w układ A20, 9 GB pamięci RAM i wydajniejsze baterie, a także iPhone Air 2 z aparatem ultraszerokokątnym, mniejszym wcięciem Dynamic Island i autorskim modemem C2. Zagraniczne przecieki wskazują, że prawdziwą rewolucję Apple szykuje jednak na wrzesień, kiedy zadebiutuje druga generacja składanego iPhone’a Duo oraz modele iPhone 20 Pro i iPhone 20 Pro Max. Firma zamierza pominąć oznaczenie „19”, powtarzając manewr z 2017 r. (gdy po iPhonie 8 zaprezentowano iPhone’a X). Dlaczego? Tak Apple zamierza uczcić 20. rocznicę premiery pierwszego smartfona. Jubileuszowe modele mają otrzymać czip A21 Pro oraz nową konstrukcję z zakrzywionym szkłem otaczającym wszystkie krawędzie i rogi obudowy. Wedle przecieków, ofertę uzupełnią trzy nowe iPady (w tym wariant Air z wyświetlaczem OLED), dwa zegarki Apple Watch oraz cztery komputery Mac – m.in. MacBook Air z procesorem M6 i MacBook Neo z układem A19 Pro. W planach znajduje się również zaawansowana stacja domowa HomeView Max z 9-calowym ekranem osadzonym na robotycznym ramieniu obracającym się o 360 stopni, której cena w USA ma startować od 999 dol.

Żaden z tych projektów nie został dotąd oficjalnie potwierdzony przez producenta. Jednak doniesienia MacRumors wskazują, że filarem przyszłorocznych planów Apple będzie ekspansja w segmencie elektroniki noszonej (wearables), wspieranej przez sztuczną inteligencję. Jak ujawnił Mark Gurman w newsletterze „Power On”, koncern wstępnie zaplanował prezentację swoich pierwszych inteligentnych okularów (kodowa nazwa N50) na czerwcową konferencję deweloperów WWDC, a ich sprzedaż ma ruszyć przed końcem roku. W podobnym terminie zadebiutują przełożone z 2026 r. słuchawki AirPods Pro wyposażone we wbudowane kamery, które posłużą do obsługi funkcji Visual Intelligence.

Okulary AI zamiast smartfona? Apple rzuca wyzwanie Mecie

Okulary N50 nie otrzymają wyświetlacza rozszerzonej rzeczywistości – ich głównym interfejsem będzie głosowa asystentka Siri nowej generacji. Prototypy są nieco smuklejsze od konkurencyjnych okularów Ray-Ban firmy Meta, pracują pod kontrolą odchudzonego systemu visionOS 28 i procesora wywodzącego się z układów stosowanych w Apple Watchu. Urządzenie ma ładować się w trakcie noszenia za pomocą złącza magnetycznego wielkości drażetki Tic Tac, oferując jednocześnie wysoką jakość dźwięku i dłuższy czas pracy na baterii niż słuchawki. Aby obniżyć masę i zapotrzebowanie na energię, okulary nie będą działać samodzielnie – obliczenia dla aplikacji firm trzecich przejmie sparowany model iPhone’a (wsparcie dla Androida nie jest przewidywane). Wbudowane kamery pozwolą Siri rozpoznawać budynki, tłumaczyć napisy i rozmowy na żywo czy sugerować przepisy na podstawie zawartości lodówki, a użytkownik zamówi głosowo przejazd Uberem lub zarezerwuje stolik w restauracji. Gurman zastrzega jednak, że choć sprzęt jest niemal gotowy, opóźnienia w rozwoju oprogramowania i modeli AI mogą jeszcze wymusić przesunięcie premiery. Pierwsze fundamenty pod głębszą integrację Siri z aplikacjami pojawiły się dopiero w listopadowej wersji beta systemu iOS 27.3.

Ambitne plany produktowe znajdują odzwierciedlenie w prognozach finansowych. Z opublikowanej 16 listopada noty analitycznej banku Morgan Stanley wynika, że w 2027 r. Apple dostarczy na rynek około 270 mln iPhone’ów, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku. Tymczasem cały globalny rynek smartfonów ma skurczyć się w tym samym czasie o 5 proc., do 1,04 mld sztuk (po szacowanym spadku o 13,8 proc. w 2026 r.). Udział Apple w światowych dostawach wzrośnie tym samym z 23 do 26 proc.

Droższe iPhone’y nie odstraszają. Apple zwiększa przewagę

Analitycy Morgan Stanley wskazują, że głównym hamulcem dla branży pozostają rosnące ceny pamięci RAM i flash. Najmocniej uderzają one w tańszych producentów urządzeń z Androidem, których dostawy mają spaść w przyszłym roku o kolejne 9 proc. Apple, które podniosło ceny iPhone’ów we wrześniu, dysponuje znacznie większą elastycznością marżową. Część prognozowanego wzrostu sprzedaży wynika także z rozłożonego w czasie harmonogramu premier – przesunięcie debiutu bazowego iPhone’a 18 i modelu Air na wiosnę 2027 r. przeniesie część popytu z końcówki br. na kolejne kwartały. Potencjał koncernu potwierdza badanie AlphaWise przeprowadzone przez Morgan Stanley na próbie 7 tys. dorosłych konsumentów w USA, Chinach, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wskaźnik utrzymania klientów Apple wzrósł o 3 punkty procentowe, osiągając rekordowe 93 proc., a chęć wymiany telefonu w ciągu roku deklaruje 37 proc. posiadaczy iPhone’ów (przy średnim cyklu wymiany wydłużającym się do 4,4 roku). Zainteresowanie przejściem na wycenionego na 1999 dol. składanego iPhone’a Duo wyraziło przed jego październikową premierą 22 proc. użytkowników konkurencyjnych marek, a w Chinach odsetek ten sięgnął 34 proc. Co istotne, dla kupujących kluczowe pozostają czas pracy na baterii i korzystne programy wymiany starych urządzeń, podczas gdy funkcje Apple Intelligence straciły na znaczeniu jako główny argument zakupowy.