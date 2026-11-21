Projektowana ustawa wprowadza definicję internetowego serwisu społecznościowego – to platforma umożliwiająca użytkownikom końcowym łączenie się i komunikowanie ze sobą, udostępnianie treści oraz zapoznawanie się z innymi użytkownikami i treściami z wykorzystaniem różnych urządzeń, w szczególności za pośrednictwem czatów, postów, filmów wideo i rekomendacji.

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Określa ukończenie 15 lat jako minimalny wiek dostępu do internetowych serwisów społecznościowych.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat

Zgodnie z ustawą dostawca internetowego serwisu społecznościowego będzie obowiązany uniemożliwić osobie poniżej 15 lat założenie konta użytkownika lub dostęp do internetowego serwisu społecznościowego za pośrednictwem konta utworzonego dla tej osoby lub przypisanego do niej.

Weryfikacja ma być możliwa za pomocą trzech narzędzi: Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, aplikacji mObywatel lub rozwiązania informatycznego wpisanego na listę rozwiązań informatycznych umożliwiających weryfikację wieku.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie upoważniony do kontroli w celu weryfikacji spełniania przez dostawcę internetowego serwisu społecznościowego obowiązku nałożonego przez ustawę.

Nawet 6 proc. obrotu kary dla platform społecznościowych

Prezes UKE będzie mógł nałożyć administracyjną karę pieniężną na dostawcę internetowego serwisu społecznościowego, który nie wypełnia obowiązków związanych z potwierdzeniem wieku użytkownika. Kara będzie mogła być nałożona w wysokości nie większej niż 6 proc. rocznego światowego obrotu dostawcy internetowego serwisu społecznościowego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

W projekcie ustawy określono też zakres działań edukacyjnych związanych z funkcjonowaniem małoletnich w przestrzeni cyfrowej.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2027 r.

Weryfikacja wieku także dla obecnych użytkowników

W stosunku do osób, które założyły konto użytkownika do 1 września 2026 r., potwierdzenie wieku będzie musiało nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. W stosunku do osób, które założyły konto po 1 września 2026 r., termin ten będzie wynosił sześć miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, przeprowadzenie takiego potwierdzenia wieku nie będzie konieczne w stosunku do użytkowników, co do których dostawca może z wysokim stopniem pewności wykazać, że ukończyli 15 lat, w szczególności, jeżeli konto użytkownika zostało założone co najmniej 10 lat przed wejściem ustawy w życie.