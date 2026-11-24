„Przywrócenie Jensena Huanga na stanowisko szefa Nvidii po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa stwarza fatalny precedens dla amerykańskich korporacji, a uzasadnienie tej decyzji jest głęboko alarmujące” – uważa Mary Kissel, była doradczyni sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, obecnie szefowa firmy doradztwa geopolitycznego Kissel Group. Trump przyznał w wywiadzie dla CNBC, że do powrotu Huanga doszło dzięki jego zabiegom.

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Zdaniem Kissel w sprawie Huanga i Nvidii pozostaje wiele niewiadomych, ale dotychczasowe ustalenia budzą poważne obawy dotyczące zarówno postępowania firmy, jak i prezydenta USA.

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Jak zaznaczyła, pod kierownictwem Huanga Nvidia, świadomie lub nie, naruszyła przepisy dotyczące kontroli eksportu zaawansowanych układów AI. Dzięki temu Chiny uzyskały dostęp do technologii, które mogą wykorzystać do celów wojskowych przeciwko USA i ich sojusznikom. – To niezwykle poważne naruszenie bezpieczeństwa narodowego – podkreśliła.

Trump interweniował w sprawie Nvidii. Ekspertka ostrzega przed precedensem

Za „głęboko niepokojącą” Kissel uznała również wypowiedź Trumpa dla CNBC. Uzasadniając konieczność przywrócenia Huanga na stanowisko, prezydent USA zasugerował, że gdyby nie wrócił on do Nvidii, mógłby podjąć pracę w Chinach, ponieważ „ma trochę tej (chińskiej – PAP) krwi”.

– To swego rodzaju szantaż: „jeśli tego nie zrobimy, skorzysta ktoś, kto chce nam zaszkodzić”. To problem, który może dotyczyć prezesów wszystkich spółek publicznych mających związek z bezpieczeństwem narodowym – zauważyła.

Według Kissel powrót Huanga do Nvidii, zwłaszcza po interwencji prezydenta, stwarza „fatalny precedens” w zarządzaniu korporacjami. Jej zdaniem rada dyrektorów miała co najmniej trzy powody, by sprzeciwić się tej decyzji: Huang miał okłamywać zarząd w sprawie romansów z podwładnymi i podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin Alice Huang, mógł naruszyć kodeks postępowania spółki, a ponadto pozostaje kwestia kontroli eksportu.

– Jeśli Huang wiedział, że firma jego kochanki przemyca kupowane od Nvidii chipy, to potencjalnie jest to przestępstwo. Jeśli nie wiedział, to również go nie usprawiedliwia, bo jako prezes ma obowiązek wiedzieć, podobnie jak zarząd – zaznaczyła ekspertka.

Śledztwa w sprawie Jensena Huanga będą kontynuowane

Kissel podkreśliła, że przywrócenie Huanga na stanowisko nie zatrzyma prowadzonych śledztw. Prędzej czy później powinno się wyjaśnić, ile wiedzieli Huang i kierownictwo firmy, czy prezes był ostrzegany i jaką odegrał rolę.

Jeśli wierzyć Trumpowi, że chciał zatrzymać Huanga „po stronie USA”, rodzi to również pytania o motywacje szefów spółek związanych z obronnością.

– Jak zatrzymać naszych prezesów po naszej stronie? W czasie zimnej wojny nie sprzedawało się niczego Związkowi Radzieckiemu. I dlatego Chiny są tak trudnym przeciwnikiem; (obecnie) wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i powiązane – podsumowała Kissel.

Cathy Zheng, wykładowczyni finansów na Bryant University w stanie Rhode Island, zwróciła uwagę na ekonomiczny wymiar powrotu Huanga. Jej zdaniem decyzja pokazuje, jak duże znaczenie dla wartości Nvidii ma osoba jej prezesa.

– Firma ma realną, trwałą wartość, ale w dużej mierze jest ona związana z samym Jensenem Huangiem: jego wizją, wiarygodnością i relacjami w całym łańcuchu dostaw. Reakcja inwestorów i liderów branży sugeruje, że ich zdaniem to, co wnosi (Huang), przeważa nad obawami związanymi z jego osobistą sytuacją – powiedziała PAP.

Akcje Nvidii wystrzeliły. Powrót Huanga nie rozwiązuje problemów branży AI

Na wieść o powrocie Huanga akcje Nvidii, po ponad tygodniu głębokich spadków, wzrosły w ciągu jednego dnia o ponad 30 proc., zwiększając wycenę spółki o niemal bilion dolarów. Silne odbicie zanotowała niemal cała branża technologiczna, dla której poprzedni tydzień był jednym z najgorszych w historii i wywołał obawy o pęknięcie bańki spekulacyjnej.

Zheng zastrzegła jednak, że powrót Huanga nie wyleczy branży AI z „kaca” wywołanego obawami o nadmierne wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Jej zdaniem sprawa powinna skłonić firmy technologiczne do refleksji nad uzależnieniem branży AI od zaledwie kilku osób. Podobnie jak Kissel zwróciła uwagę na strukturę zarządzania Nvidią, w której Huang miał ponad 60 bezpośrednich podwładnych, a spółka nie przygotowała planu sukcesji.