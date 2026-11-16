Z tego artykułu dowiesz się: Jak premiera GTA 6 wpływa na rekordowy popyt na konsole i akcesoria dla graczy.

Dlaczego debiut gry może wpłynąć na funkcjonowanie firm i przynieść straty dla gospodarki.

W jaki sposób rosnące zainteresowanie tytułem ożywia wtórny rynek sprzętu gamingowego.

Jak kształtują się ceny konsol i akcesoriów w obliczu nadchodzącej premiery.

Szczególnie wyraźnie wzrosła aktywność osób poszukujących nowszych modeli PlayStation 5. Od sierpnia do października 2026 r. liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami oferującymi konsole PS5 była znacznie wyższa niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku – wynika z danych serwisu OLX, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. W rekordowym wrześniu wzrost ten wyniósł aż 233 proc., a w październiku 162 proc. rdr. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się PS5 Pro.

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GTA VI może zatrzymać pracę. Miliony graczy wezmą wolne

Debiut gry to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie gamingu i zapowiada się na wydarzenie dekady. Skala zainteresowania jest tak duża, że jeden z globalnych producentów sprzętu komputerowego postanowił zaoferować pracownikom dodatkowy dzień wolny na granie. Pierwszy Logi Game Day zaplanowano dokładnie na 19 listopada, czyli dzień debiutu produkcji Rockstar Games.

Około 1,5 miliona Amerykanów planuje nie pojawić się w pracy w dniu premiery gry Grand Theft Auto VI. Według szacunków José Garcíi Montalvo, profesora ekonomii na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, ta masowa absencja może kosztować amerykańską gospodarkę około 1 mld dol. Analitycy wskazują, że podobną kwotę może tego dnia zarobić producent gry, czyli Take-Two.

Rosnące zainteresowanie konsolami nie oznacza, że wszyscy poszukują nowych urządzeń. Ich zakup wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego dla wielu graczy atrakcyjną alternatywą może się okazać rynek wtórny.

Na nim według OLX największą dynamikę widać w kategorii foteli gamingowych. W październiku 2026 r. liczba ogłoszeń była o 122 proc. wyższa niż rok wcześniej, a liczba kontaktów z ogłoszeniodawcami wzrosła o 37 proc. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również monitory gamingowe – liczba kontaktów zwiększyła się o 52 proc., przy wzroście liczby ogłoszeń o 61 proc. Więcej aktywności odnotowano także w kategorii kontrolerów. Koszt podstawowego zestawu, wyliczonego na podstawie ofert publikowanych na OLX w październiku tego roku, może przekroczyć 1 tys. zł – mediana cen foteli gamingowych wynosiła 299 zł, monitorów 500 zł, kontrolerów 150 zł, a słuchawek gamingowych 80 zł.

PlayStation 5 rozchwytywane. Gracze szukają też używanych konsol

Mediana cen używanych PS5 wynosi około 1650 zł. W przypadku Xbox Series X jest to 1200–1265 zł, a Xbox Series S – 950–1100 zł.

W USA konsole PS5 Pro zniknęły z oferty największych sprzedawców, a na rynku wtórnym pojawiają się oferty sięgające 1,3 tys. dol. W Polsce również rośnie zainteresowanie konsolami i długo wyczekiwaną grą.

Premiera GTA VI budzi ogromne emocje wśród graczy, ale jak wynika z naszych danych, napędza również rynek gamingowy, zarówno pierwotny, jak i wtórny. Co ciekawe, zainteresowanie to wykracza poza same konsole – mówi Michał Leśniczak, menedżer w OLX. – Rosnącą popularnością cieszą się również akcesoria – od monitorów i kontrolerów po fotele gamingowe i słuchawki. A to pokazuje, że gracze coraz częściej kompletują całe stanowiska, szukając równocześnie rozwiązań dopasowanych do swoich możliwości finansowych – dodaje.

Firma badawcza Newzoo szacuje, że w pierwszym tygodniu sprzedaży GTA VI może rozejść się w nakładzie co najmniej 37 mln sztuk, a globalna wartość zamówień w tym okresie może sięgnąć nawet 4,5 mld dol. Według Newzoo, sam tylko tydzień przedsprzedaży przyniósł globalnie około 260 mln dol.

Niektóre amerykańskie firmy już przygotowują się na taki scenariusz. Sprzedawca części samochodowych z Kalifornii, firma Burger Motorsports, poinformował klientów w publicznym komunikacie, że od 19 listopada obsługa zamówień i wsparcie techniczne mogą spowolnić, ponieważ wielu pracowników wzięło w tym czasie wolne, aby zagrać w nową produkcję.

Inżynier oprogramowania Bud Burruss powiedział dziennikowi „The Wall Street Journal”, że planuje wziąć pięć dni wolnych, gdy tylko gra trafi na rynek – i nie jest jedyną osobą, która rezerwuje na ten cel cały tydzień.