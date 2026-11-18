Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego premiera „GTA VI” jest postrzegana jako kluczowy test dla całego modelu gier AAA?

Kto w rzeczywistości stanowi grupę najbardziej oczekującą na nową odsłonę popularnej serii?

Jak debiut gry wpłynie na czas i budżety, które gracze poświęcają innym rynkowym hitom?

Zbliżająca się premiera „Grand Theft Auto VI” to jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko w branży gier wideo, ale w całym globalnym sektorze rozrywki, a skala oczekiwań znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w aktywności internautów – „GTA VI” to obecnie jedno z najczęściej wpisywanych haseł w internecie na świecie, a jak wynika z danych Google Trends, w Polsce wyszukiwanie go w ciągu ostatniej doby wzrosło o 100 proc.

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Koniec stereotypu nastolatka przed ekranem

Analitycy Bain & Company postanowili sprawdzić, co tak ogromne zainteresowanie oznacza w praktyce dla rynku, przeprowadzając badanie na grupie 800 dorosłych amerykańskich graczy. Wnioski wskazują, że debiut produkcji studia Rockstar Games będzie barometrem kondycji całego modelu wysokobudżetowych gier AAA.

Z raportu wynika, że 46 proc. ankietowanych wskazujących swój najbardziej wyczekiwany tytuł wybrało właśnie „GTA VI”. Drugi w kolejności nowy sezon „Fortnite” zdobył zaledwie 11 proc. wskazań, „Pokémon Winds/Waves” – 10 proc., nowy „God of War” – 8 proc., a „Kingdom Hearts IV” – 7 proc. Tak miażdżąca przewaga oznacza, że gra stanie się głównym magnesem przyciągającym uwagę odbiorców w nadchodzącym okresie przedświątecznym. Zaskakująca okazuje się jednak struktura demograficzna najbardziej zdeterminowanych nabywców, bo – wbrew obiegowym opiniom – kobiety stanowią aż 41 proc. osób planujących zakup lub uruchomienie gry w dniu premiery. Co więcej, niemal połowa tej grupy – dokładnie 45 proc. – to osoby w wieku 35 lat i starsze. Mężczyźni poniżej 35. roku życia, tradycyjnie postrzegani jako główny trzon odbiorców serii, odpowiadają zaledwie za 30 proc. najbardziej zaangażowanej widowni.

Do konkurencji płynie wyraźny sygnał: osoby czekające na „GTA VI” spędzają przy grach podobną liczbę godzin miesięcznie co pozostali gracze, ale sięgają po dwukrotnie więcej dużych, wysokobudżetowych tytułów i rzadko ograniczają się do prostych gier mobilnych. W ostatnim miesiącu – nie licząc poprzedniej odsłony serii, czyli „GTA V” – aż 51 proc. z nich grało w „Call of Duty” (wobec 20 proc. wśród pozostałych graczy), 41 proc. w „Minecrafta” (wobec 20 proc.), 33 proc. w „Fortnite” (wobec 16 proc.), a 30 proc. w „Roblox” (wobec 14 proc.). Ponieważ doba graczy nie jest z gumy, nowa produkcja nieuchronnie odbierze czas innym rynkowym hitom.

Walka o zawartość portfela

Równie istotne pytania dotyczą finansów. Standardowa edycja „GTA VI” została wyceniona na 79,99 dol. Tymczasem badanie Bain & Company ujawnia, że około połowa graczy z grupy najbardziej wyczekującej premiery wydała w całym ubiegłym miesiącu na wszystkie zakupy związane z grami kwotę niższą niż cena tego jednego tytułu. Oznacza to, że jednorazowy wydatek rzędu blisko 80 dol. wymusi na konsumentach ostrą selekcję w świątecznych budżetach, uderzając w sprzedaż innych gier pudełkowych i cyfrowych.

Z drugiej strony wydawcy i inwestorzy z uwagą przyglądają się długoterminowemu potencjałowi monetyzacji nowej produkcji. Fani czekający na „GTA VI” wykazują bowiem znacznie wyższą skłonność do ponoszenia cyklicznych wydatków oraz mikrotransakcji wewnątrz gry niż reszta rynku. Wśród odbiorców największych produkcji aż 78 proc. przyszłych graczy „GTA VI” akceptuje płatne przepustki sezonowe (wobec 58 proc. w grupie pozostałych graczy). Podobną różnicę widać w przypadku płatnych subskrypcji – akceptuje je 69 proc. fanów serii przy 52 proc. wśród reszty badanych – oraz płatnych ułatwień w rozgrywce, na które gotowych jest 65 proc. entuzjastów nowego „GTA” wobec 47 proc. pozostałych użytkowników.

Dla branży gier wideo nadchodzące tygodnie staną się więc kluczowym sprawdzianem wytrzymałości. Komercyjny sukces „Grand Theft Auto VI” wydaje się przesądzony, ale prawdziwa stawka rozegra się o to, jak głęboko gra wydrenuje czas i budżety odbiorców. W praktyce otwarte jest pytanie: ile przestrzeni zostanie na rynku dla pozostałych wydawców?

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends