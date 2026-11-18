„Grand Theft Auto VI” studia Rockstar Games może być największym wydarzeniem w historii branży rozrywkowej. Oficjalna premiera odbędzie się 19 listopada. W Polsce gra wystartuje o północy z 18 na 19 listopada. Najwcześniej – ze względu na ułożenie stref czasowych – zagrać będą mogli mieszkańcy Nowej Zelandii. W stosunku do Polski jest to aż 12 godzin różnicy. Innymi słowy, tam gra została odblokowana już dziś (18 listopada) o godz. 12.00. Wśród graczy z Polski krążą porady, jak zagrać szybciej – w przypadku konsoli Xbox wystarczy zmienić jedno ustawienie (lokalizacja).

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Choć premiery „GTA VI” jeszcze nie było, już teraz gra wygenerowała przychody przekraczające miliard dolarów. Zdobyła też osiem nominacji na gali The Game Awards 2026, co wzbudziło duże kontrowersje, ponieważ premiery de facto jeszcze nie było.

– Sensor Tower według stanu na 15 listopada szacuje dotychczasową sprzedaż na prawie 16 mln kopii, więc spokojnie powinniśmy dobić do 20 mln kopii w przedsprzedaży. Będzie to nowy rekord. Wcześniej ten tytuł piastował „Cyberpunk 2077” z 8 mln kopii, ale trzeba pamiętać, że tytuł był wówczas dostępny również na PC, jak i stare konsole – mówi „Rzeczpospolitej” Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Dodaje, że obecnie „GTA VI” oferowane jest tylko na konsolach nowej generacji (ok. 140 mln egzemplarzy), co pokazuje, z jakim ewenementem mamy do czynienia, ponieważ przedsprzedaż „GTA V” to ok. 7 mln kopii przy rynku na 160 mln konsol.

– Należy jednak pamiętać, że budżet gry mógł pochłonąć nawet 1,5 mld dol., co wymagałoby sprzedaży 25 mln kopii celem zwrotu pokrycia poniesionych nakładów. Podejrzewam, że nastąpi to w dniu premiery. Hype związany z GTA jest olbrzymi i rozprzestrzenia się daleko poza rynek gier, co widać chociażby po trendach na Instagramie – podsumowuje ekspert.

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Milion pracowników może zniknąć z biur. Firmy dają wolne na granie w GTA VI

Zainteresowanie grą jest tak duże, że zdaniem analityków może ona wywołać masową nieobecność pracowników 19 listopada. Według szacunków aż około 1,5 miliona osób w USA może wziąć urlop lub zgłosić nieobecność w pracy, aby w dniu premiery zagrać w ten tytuł. Tak duża absencja będzie mieć negatywne skutki, odczuwalne w skali całej gospodarki. Szacowane straty w produktywności sięgają 1 mld dolarów.

Co ciekawe, niektóre firmy zdecydowały się dać pracownikom wolne w związku z premierą, chcąc uniknąć fali zwolnień lekarskich lub urlopów na żądanie. Na taki krok zdecydował się koncern Logitech. Dał pracownikom wolne, tłumacząc, że dzięki temu będą bardziej wypoczęci i lepiej przygotowani do dalszej pracy. Mogą sobie wybrać dowolny dzień na granie. Co ciekawe, Logitech wskazuje na szereg korzyści wynikających z grania – również w kontekście pracy zawodowej. Potwierdza to niedawny raport tej firmy, w którym 81 proc. graczy stwierdziło, że gry budują pewność siebie w życiu codziennym, pomagają redukować lęk i przekładają się na lepszą efektywność w pracy. Z kolei inne badanie wykazało, że aż 98,8 proc. decydentów z sektora IT uważa, że umiejętności zdobyte podczas grania bezpośrednio przekładają się na kompetencje zawodowe – w tym na myślenie strategiczne, rozwiązywanie złożonych problemów oraz zdolność do działania pod presją.

– Czas zerwać ze stereotypem, że granie to strata czasu. Jako firma projektująca produkty zarówno do pracy, jak i do rozrywki, każdego dnia obserwujemy, jak zaangażowanie w jedną z tych sfer wspiera efektywność w drugiej – podkreśliła Hanneke Faber, dyrektor generalna firmy Logitech.

Fałszywe „GTA 6” już krąży po sieci. Gracze tracą pieniądze i hasła

Seria „Grand Theft Auto” należy do najbardziej dochodowych marek w historii branży rozrywkowej. Według Rockstar na całym świecie sprzedano ponad 470 mln egzemplarzy tej serii. Ogromne zainteresowanie szóstą odsłoną sprawia, że niemal każda informacja o produkcji przyciąga uwagę graczy.

Przyciąga też, niestety, cyberprzestępców. też, niestety, też niestety cyberprzestępców. Oni znaleźli już wiele sposobów, by zarabiać na niecierpliwości graczy. Fałszywe instalatory, które zamiast gry zawierają programy kradnące hasła i niszczące pliki, fikcyjne sklepy internetowe czy oferty wcześniejszego dostępu za nawet 250 dolarów – to tylko niektóre z wykrytych oszustw.

GTA VI - jak nie dać się oszukać ESET wskazuje pięć kluczowych zasad:



Po pierwsze należy kupować grę wyłącznie w sprawdzonych sklepach



Po drugie należy uważać na podejrzanie niskie ceny i presję czasu



Trzecia zasada to weryfikowanie informacji o dostępności gry. Rockstar nie zapowiedział wersji na komputery PC ani smartfony. Nie istnieją też oficjalne publiczne testy beta, grywalne demo czy program wcześniejszego dostępu. Każda oferta obiecująca takie możliwości powinna wzbudzić podejrzenie



Czwarta zasada dotyczy sprawdzania sprzedawcy i sposobu płatności



Piąta to dbanie o zabezpieczenia urządzeń i reagowanie na podejrzaną aktywność. To zresztą rada uniwersalna, dotycząca na ogół bezpieczeństwa w sieci. Regularna aktualizacja systemu, przeglądarki i oprogramowania ochronnego to konieczność. Z kolei w przypadku podejrzenia infekcji należy przeskanować komputer i zmienić hasła – z bezpiecznego urządzenia.

Analitycy ESET zidentyfikowali już dziesiątki złośliwych plików podszywających się pod „GTA 6”. Ich nazwy sugerowały dostęp do nieistniejącej wersji beta, rzekomych przecieków lub mobilnej odsłony gry. Na jednej ze stron oferowano specjalny program uruchamiający wykradzioną grę, a następnie żądano 100 dolarów za jej odblokowanie. Z kolei jeden ze sklepów oferował wcześniejszy dostęp do gry za 250 dolarów, przyjmując płatności wyłącznie w kryptowalucie. Witryna zawierała kody QR, komunikaty potwierdzające transakcję oraz przycisk pobierania gry, tworząc wrażenie profesjonalnego sklepu internetowego. Sęk w tym, że oferowany produkt nie istniał.

Sukces „GTA 6” może napędzić sprzedaż konsol. Szansa dla CD Projektu

Choć „GTA 6” polskiego rynku gier bezpośrednio nie dotyczy, to pośrednio może mieć duży wpływ na rodzimych producentów, w szczególności tych największych, z CD Projektem na czele. O tym, jak wielkie emocje towarzyszą zbliżającej się premierze, świadczy m.in. skala wykupienia konsol w oczekiwaniu właśnie na tę grę.

Oczywiście kluczowy będzie sam debiut – czy gra będzie wystarczająco dopieszczona. Jeśli okaże się sukcesem, może to pomóc w budowaniu pozytywnych nastrojów wokół CD Projektu, przed którym bardzo ważny czas. W przyszłym roku na rynek trafi trzeci dodatek do tytułu „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, czyli flagowej gry CD Projektu, która premierę miała jedenaście lat temu. Sprzedała się w ponad 65 milionach egzemplarzy, a cała seria w ponad 90 milionach kopii. Z kolei w 2028 r. odbędzie się – długo wyczekiwana – premiera czwartej części „Wiedźmina”.