Programiści już nie są rozchwytywani, a płace hamują. Kto i ile zarobi w IT

Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA i prezes giełdowej grupy Spyrosoft, twierdzi, że złote lata zarobków w IT to już przeszłość, która szybko nie wróci. Niewielkie są szanse na jej powrót w przyszłym roku, bo 2024 r. – jak ocenia Przemysław Mikus, wiceprezes SoDA i szef Liki Mobile Solution – przyniesie raczej stabilizację w branży IT. Na portalach z ogłoszeniami o pracy w IT na razie nie widać ożywienia rekrutacji, które zwykle przynosi IV kw. Po słabym wrześniu, gdy – według analizy Adecco Poland – opublikowano zaledwie 23,5 tys. nowych ofert pracy w IT (o 61 proc. mniej niż rok wcześniej) październik nie przyniósł poprawy.

Czekając na odbicie w IT

– Aktywność pracodawców jest obecnie wyraźnie mniejsza niż przed rokiem – przyznaje Jacek Dąbrowski, rzecznik portalu Just Join IT, który na razie notuje w październiku 18-proc. spadek liczby ofert w ujęciu rocznym. O 13-proc. spadku liczby ogłoszeń w porównaniu z wrześniem informuje „Rz” portal No Fluff Jobs, zwracając jednocześnie uwagę na wyraźny wzrost liczby aplikacji nadsyłanych przez kandydatów. Jest ich o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Prawie połowa kandydatów i kandydatek, którzy wzięli udział w niedawnym badaniu No Fluff Jobs, ocenia, że znalezienie pracy w branży IT jest teraz trudniejsze niż przed rokiem.

Jak jednak przewidują eksperci SoDA, po okresie spowolnienia gospodarczego, które na całym świecie przyhamowało cyfryzację gospodarki, jej tempo znów będzie przyspieszać. Skorzystają na tym polscy specjaliści, którzy stawkami już równają do Hiszpanów, a nawet Niemców, lecz nadal są średnio o połowę tańsi niż programiści w USA. Choć szybki rozwój sztucznej inteligencji może zmienić profil poszukiwanych kandydatów, to stawki najlepszych specjalistów pójdą pewnie w górę. Jednak tzw. średnia półka na wspartym przez AI rozwoju platform low code i no code może stracić.