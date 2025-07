NASK: AI zagraża pracy 5 mln Polaków. Łatwo sprawdzisz, czy jesteś wśród nich

Co ważne, na tle ogółu rynku pracy wyraźnie rysują się także różnice płciowe. Kobiety są nieproporcjonalnie częściej reprezentowane w zawodach podatnych na AI. W grupie wiekowej 15–24 lata aż niemal 48 proc. z nich pracuje w profesjach zagrożonych automatyzacją, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi jedynie niecałe 23 proc. Ta dysproporcja utrzymuje się we wszystkich grupach, choć z wiekiem powoli maleje. Wśród kobiet w wieku 35–44 lat to wciąż 43,4 proc., a w grupie 55–64 lata – 26,1 proc. Eksperci sądzą, że to efekt strukturalnych nierówności rynku pracy: kobiety częściej wykonują prace biurowe i administracyjne, podczas gdy mężczyźni dominują w zawodach technicznych i produkcyjnych, gdzie bot ma znacznie mniejsze pole do popisu. Mimo to już teraz co trzeci pracujący w zawodach wysokiego ryzyka spodziewa się, że konieczne będzie zdobycie nowych kompetencji, zaś 25 proc. wszystkich pracujących liczy się z tym, że nie obejdzie się bez przebranżowienia. Autorzy raportu zauważają, że obawy związane z wpływem AI na rynek pracy są w Polsce bardzo wyraźne. Boimy się zwolnienia (redukcję zatrudnienia przewiduje ponad 29 proc. badanych), a aż przeszło 41 proc. osób z zawodów wysokiego ryzyka drży o wynagrodzenia, prognozując nieuchronny spadek zarobków w swojej branży. Obaw nie brakuje w najmłodszej grupie, dopiero wchodzących na rynek pracy. Osoby w wieku 15–24 lat są najbardziej zestresowane nadchodzącymi zmianami – 40 proc. z nich mówi o przebranżowieniu jako jedynym sposobie na utrzymaniu się na rynku pracy.

Będzie popyt na „hydraulików AI”

Jednak jak wskazują analizy World Economic Forum, w ciągu najbliższych pięciu lat – choć zniknie 9 mln miejsc pracy – pojawi się 11 mln nowych. Takich, które dziś jeszcze nie istnieją. O jakich profesjach mowa? Wskazać można choćby takie funkcje, jak AI Translator, consistency coordinator czy „hydraulik AI”. Pierwszy z nich miałby tłumaczyć język modeli na język biznesu i wspierać menedżerów w podejmowaniu decyzji, zaś drugi odpowiadałby za spójność danych, decyzji i interakcji ze genAI w firmie czy instytucji. A „hydraulik”? To w praktyce technik, który będzie potrafił znaleźć błąd głęboko w sieci zautomatyzowanych agentów.

Poza tym eksperci wskazują na takie nowe zawody, jak audytor algorytmów (wie, jak działają modele i potrafi wskazać, kiedy i dlaczego zawiodły) czy kontroler „zaufania” (dba o to, by dane generowane przez sztuczną inteligencję były wiarygodne oraz kompletne). Ale prognozowanych specjalizacji ma być znacznie więcej. W NASK uspokajają i przekonują, że poza tym rozwój AI nie oznacza masowego zaniku zawodów, a raczej zmianę charakteru pracy: rutynowe czynności mogą zostać przejęte przez algorytmy, a na ich miejsce pojawią się nowe zadania wymagające kreatywności, krytycznego myślenia czy kompetencji cyfrowych.