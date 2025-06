Analitycy sektora bezpieczeństwa cyfrowego ostrzegają: wchodzimy w nową erę zagrożeń. Eksperci Check Point Research przekazali właśnie, że odkryto pierwszy na świecie przypadek manipulowania AI przez złośliwe oprogramowanie. A to oznacza, że cyberprzestępcy przekraczają kolejną granicę.

Jak można zmanipulować AI?

Dotąd największą obawą, w kontekście narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, było ryzyko halucynacji, czyli podawania przez bota fałszywych, całkowicie zmyślonych informacji. Problem, z którym mierzą się popularne chatboty, może okazać się jednak niczym w stosunku do tego, co szykują hakerzy. Specjaliści od bezpieczeństwa IT ujawnili pierwszy przypadek użycia złośliwego oprogramowania, które zawierało technikę tzw. prompt injection. W skrócie chodzi o próbę zmanipulowania narzędzi AI. za pomocą specjalnie wstawionego tekstu. Komenda taka miałaby przekonać sztuczną inteligencję, że wirus nie jest zagrożeniem.

Dotąd twórcy złośliwego oprogramowania stosowali techniki takie jak „zaciemnianie kodu”, ukrywanie w pamięci, czy unikanie środowisk sandboxowych. Teraz sięgają po język naturalny i socjotechnikę, tyle że tym razem nie skierowaną do ludzi, lecz do botów. Jak chcą zmylić popularne LLM-y (duże modele językowe)?

Opisuje to przykład ujawniony przez Check Point. Doszło do tego na początku czerwca, gdy pewien złośliwy plik został anonimowo przesłany z Holandii do VirusTotal (bezpłatna internetowa usługa należąca do Google, która służy do analizy plików i adresów URL pod kątem złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń). Jak podają badacze, plik „zawierał różne techniki unikania sandboxów”, ale przypominał raczej test lub wczesną, niekompletną wersję złośliwego komponentu. Część funkcji nie działała, a plik wypisywał informacje systemowe, które zwykle są przesyłane na zewnętrzny serwer.