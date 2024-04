Szybki wzrost długów w firmach IT. Topią je... klienci

Czytaj więcej IT Polska ruszyła w technologiczną pogoń za europejskimi liderami. Wielki potencjał IT W naszym regionie w sektorze cyfrowym działa więcej firm, a w branży teleinformatycznej pracuje więcej osób niż na rynkach Europy Zachodniej. Jak przekonują eksperci, nad Wisłą zapanował świetny klimat do rozwoju IT.

Z danych KRD wynika, że prawie 45 proc. zaległego długu branży IT (ponad 116 mln zł) przypada na jednoosobowe działalności gospodarcze. – Zachowanie płynności finansowej to palący problem firm świadczących usługi informatyczne – podkreśla KRD. I przypomina, że według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej branża IT lokuje się w pierwszej piątce pod względem liczby upadłości (21. w 2023 r.), w pierwszej dziesiątce pod względem liczby restrukturyzacji (96).

Zwolnienia i mało ofert

Globalne spowolnienie w IT coraz mocniej odczuwają też jej pracownicy w Polsce, choć jeszcze w początkach 2023 r. (gdy na świecie ruszyła fala zwolnień w spółkach technologicznych), sytuacja nad Wisłą wyglądała stabilnie. Firmy IT, licząc na szybkie ożywienie, ponosiły wysokie koszty utrzymania tzw. ławki, czyli specjalistów pozostających bez projektu, a oszczędności szukały głównie w zamrażaniu płac. Jednak od połowy ub.r. zaczęło przybywać informacji o zwolnieniach w IT, choć większość z nich nie trafiła do rejestrów urzędów pracy, bo dotyczyła rozwiązania umów ze specjalistami na kontraktach B2B.

Czytaj więcej IT Lawinowo przybywa programistów na swoim. Mają bardzo niepewną przyszłość O 16 proc. skoczyła w Polsce w ub.r. liczba firm IT. Tylko w I kwartale 2024 r. przybyło 1,5 tys. takich biznesów – wynika z analiz Dun & Bradstreet dla „Rzeczpospolitej”.

Jak szacował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA i prezes Spyrosoft, nawet 95 proc. polskich firm IT rewidowało w ub.r. swoje zasoby kadrowe. – Największej redukcji zatrudnienia (ok. 1/4 pracowników) dokonały firmy zatrudniające do 50 osób – dodaje Przemysław Mikus, wiceprezes SoDA i COO Liki.

Ten rok w branży IT zaczął się nie najlepiej – informacjami o zwolnieniach grupowych w centrach usług ICT (Aptiv i Infosys). Wprawdzie powoli rośnie liczba ofert pracy w IT, ale w marcu (27,1 tys.) i tak było ich o 45 proc. mniej niż rok wcześniej. – Nadal mamy zadyszkę w IT wspieraną rozwojem AI, wstrzymywaniem projektów w USA i silnym złotym, który podwyższa koszt usług w Polsce – twierdzi Michał Młynarczyk, prezes firmy rekrutacyjnej Devire.