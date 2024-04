Nowi królowie IT. Już nie programiści czy developerzy zarabiają najwięcej

Eksperci DevOps i od chmury (senior DevOps Engineer/senior cloud engineer) mają teraz najwyższe przeciętne płace, dystansując programistów i developerów IT. Mediana ich wynagrodzenia wynosi 21,5 tys. zł brutto na umowie o pracę i 25,2 tys. zł netto na umowie B2B — wynika z „Raportu płacowego branży IT 2024” opublikowanego w środę przez Organizację Pracodawców Usług IT – SoDA.

Ile zarabiają specjaliści IT

Developerzy są dziś drudzy na tej liście płac — mediana zarobków seniorów wynosi obecnie 17,5 tys. zł brutto na umowie o pracę i 24,4 tys. netto na B2B. Do tej zmiany przyczyniło się gospodarcze spowolnienie na świecie, które wywołało – wsparty przez rozwój AI — spadek popytu na nowe aplikacje i programy. Wzrosło natomiast zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają firmom w optymalizacji, czyli zmniejszaniu kosztów IT, w tym kosztów utrzymania chmury.

Nasilającą się w biznesie presję potwierdza też sytuacja w IT — jak wynika z ankiety SoDA, która w styczniu tego roku objęła 95 firm (czyli ok. połowę) zrzeszonych w tej organizacji, niemal wszystkie zwalniały w 2023 roku pracowników. Największe cięcia były w najmniejszych firmach (aż 26 proc. załogi) i tych średnich (24 proc.), ale również duże firmy zatrudniające ponad 300 pracowników musiały rozstać się z co ósmym z nich (12 proc..

W tej sytuacji całkiem optymistycznie wyglądają plany badanych firm; mimo spowolnienia branży aż 61 proc. z nich zapowiadało w styczniu wzrost zatrudniać (nawet o 30 proc. a 72 proc. planowało podwyżki płac.