Zimna wojna w cyberprzestrzeni zmusza do wzmacniania ochrony

– Ład liberalny chyli się ku upadkowi. W grze o tron uczestniczą Rosja, Chiny, ale także Brazylia. Czy „lekcja” wojny w Ukrainie została odrobiona, okaże się na niwie społecznej. Estonia już stworzyła już jednostkę z ochotników. Cyberrezerwy to nie tylko grupy działające pod patronatem, ale to też szkolenie społeczeństwa, aby mogło się oprzeć atakom psychologicznym – zauważyła prof. Aleksandra Gasztold z UW.

– Czerpiąc z doświadczeń Ukrainy i tworząc rozwiązania z myślą o przyszłości, staramy się tak je projektować, aby mieć na uwadze również to, że cały kraj walczy, nie tylko siły zbrojne – zapewnił gen. Molenda. – W NATO zdefiniowaliśmy, że cyberprzestrzeń jest domeną operacyjną, czyli musimy budować nasze kompetencje do prowadzenia pełnego spektrum operacji w tej domenie, na równi z lądem, powietrzem wodą i kosmosem. Jeśli więc stwierdzilibyśmy, że mamy wojnę w cyberprzestrzeni, to NATO powinno dyskutować, jak odpowiedzieć na takie działanie – dodał.

Pułkownik Adam Ciszewski z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił uwagę na aspekt systemów szpiegujących, takich jak Pegasus.

– Z punktu widzenia służb cywilnych, pozyskanie przez przeciwnika informacji kompromitujących, m.in. polityków, osób istotnych dla funkcjonowania państwa, jest ogromną stratą, porównywalną do strat materialnych – wyjaśniał. Dodał, że choć Polska straciła licencję na Pegasusa, to te wszystkie wrażliwe dane nadal są możliwe do uzyskania przez cyberadwersarzy, szczególnie tych, którzy nie przestrzegają żadnych zasad.

– W UE prawo tworzone jest tak, aby było korzystne dla obywatela. Dba się w nim o zachowanie swobód obywatelskich. Natomiast naszych przeciwników, np. Rosję, te zasady nie obowiązują. Jeśli więc myślimy, że tylko wybrane państwa, np. Izrael, są w stanie stworzyć takie systemy, to jesteśmy w błędzie – przestrzegł płk Ciszewski.

JST też na celowniku

Podczas SECURE 2024 odbyła się też debata poświęcona bezpieczeństwu cyberprzestrzeni jednostek samorządu terytorialnego (JST). – Co do wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa w samorządach to są dwa wektory. Po pierwsze są to rzeczywiste zagrożenia płynące ze strony adwersarzy Polski, takich jak Rosja i Białoruś i inne kraje, w których interesie leży destabilizacja sytuacji w państwach członkowskich NATO. W ich interesie leży też dotychczasowe zagrożenie, czyli zmuszanie samorządów do płacenia okupu za pomocą oprogramowania typu ransomware, gdzie samorządy w Polsce padają ofiarą wyrafinowanych ataków grup APT – powiedział „Rzeczpospolitej” Grzegorz Nowak, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie. – Po drugie krytyczne wyzwania dla samorządów to wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wnoszącej zapisy dyrektyw NIS 2, które w zdecydowany sposób zwiększają wymagania względem samorządów i ich obowiązki w obszarze spełnienia funkcji cyberbezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, ochroną przed wypłynięciem informacji. To liczne nowe zobowiązania, obligatoryjne obowiązki, które dotychczas samorządów nie dotyczyły – dodał Nowak.