Na „zwolnienie z pracy”. Przestępcy mają nową groźną metodę

Nowa forma ataków zaczyna się od e-maila informującego o zwolnieniu, w którym podany jest link do rzekomych szczegółów dotyczących odprawy lub daty zakończenia zatrudnienia. Innym scenariuszem jest wiadomość dotycząca zwolnień w firmie – w załączniku ma znajdować się lista nazwisk zwolnionych współpracowników. Tyle że w obu wypadkach mam do czynienia albo z zainfekowanym linkiem albo złośliwym plikiem, które instalują złośliwe oprogramowanie lub przekierowują na fałszywą stronę logowania. Eksperci wyjaśniają, że jeśli hakerzy przejmą dostęp do konta w sieci firmowej, mogą uzyskać dostęp do poufnych informacji i zagrozić całemu przedsiębiorstwu lub instytucji.

Jak się chronić przed atakami hakerów i utratą pieniędzy?

Najlepiej sprawdzać adres nadawcy wiadomości (oszuści często podmieniają znaki w nazwie domeny, np. @m1crosoft.com, zamiast @microsoft.com), a także to, czy autor maila zna nasze nazwisko, czy jedynie pisze: „Szanowny pracowniku”, czy „Drogi użytkowniku”. Warto zwrócić uwagę, czy w tekście są błędy – cyberprzestępcy coraz częściej używają bowiem AI do pisania e-maili. – Nie można wykluczyć, że cyberprzestępcy będą też wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia deepfake’owych nagrań audio i wideo, które realistycznie naśladują głos i wizerunek przełożonego. Ofiara odbierze telefon lub zobaczy nagranie, w którym szef informuje o zwolnieniu z pracy i prosi o kliknięcie w link, aby pobrać dokumenty lub potwierdzić odbiór decyzji – komentuje Kamil Sadkowski. – W rzeczywistości będzie to sprytnie przygotowany atak, mający na celu kradzież danych – kontynuuje. I dodaje, że kluczowe jest w takiej sytuacji wyciszenie emocji i kontakt z działem kadr, aby potwierdzić autentyczność wiadomości.