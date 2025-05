Tradycyjnie zaraz po majówce rozpoczyna się maraton egzaminacyjny dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Maturzyści w poniedziałek o godz. 9 przystąpili do egzaminu z języka polskiego. W tym roku – w odróżnieniu od poprzednich lat – obyło się bez przecieków przed egzaminami. Pytania egzaminacyjne, a dokładniej dwa tematy rozprawki, wypłynęły jednak w sieci już po rozpoczęciu matury. Ktoś opublikował na platformie X zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Szybko jednak osoba, która zamieściła zdjęcie, zaczęła usuwać je z mediów społecznościowych. Mimo tego sprawą zainteresowała się już Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz policja.

Jakie były najpopularniejsze hasła w sieci związane z maturami

Tegoroczne matury to wątek, który zdominował wyszukiwanie w internecie. Dane Google Trends pokazują, że hasło to jest wśród najmocniej zyskujących w wyszukiwarce Google w ostatnich 24 godzinach. Wpisywano je o ponad 100 tys. razy więcej niż wcześniej, co oznacza wzrost o przeszło 1000 proc. W ciągu ostatnich 2 godzin pierwsze miejsce w popularnej wyszukiwarce okupuje jednak sformułowanie „tematy maturalne polski”, które również notuje ponad 1000 proc. wzrost poszukiwań online.

We wtorek zaplanowano egzamin na poziomie podstawowym z matematyki, zaś w środę obowiązkową część matur z języków obcych. W czwartek odbędzie się egzamin rozszerzony z jęz. angielskiego, a w piątek z biologii. W przyszłym tygodniu maturzystów czeka dalsza część „rozszerzeń” – m.in. z matematyki, geografii, chemii czy historii.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends