Wkrótce ruszą wypłaty renty wdowiej. Rośnie zainteresowanie świadczeniem

Do otrzymania renty wdowiej uprawnieni są emeryci i renciści. Mogą się o nią ubiegać wdowy lub wdowcy po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, którzy pozostawali do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) i nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Od kiedy będzie wypłacana renta wdowia? Jak się o nią ubiegać?

Renta wdowia będzie wypłacana od lipca 2025 r. Aby otrzymywać świadczenie od 1 lipca 2025 r., należy złożyć wniosek do 31 lipca 2025 r. W przypadku osób, które będą ubiegać się o rentę wdowią po tej dacie, świadczenie będzie wypłacane nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynie wniosek. Można go złożyć osobiście, drogą elektroniczną lub przesłać pocztą. Jeżeli osoba zainteresowana rentą wdowią nie ubiegała się dotąd o rentę rodzinną lub o własne świadczenie, oprócz wniosku o rentę wdowią musi złożyć również wniosek o drugie świadczenie.

