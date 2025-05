Wybory prezydenckie 2025: Kiedy są i co mówią najnowsze sondaże? Tego Polacy szukają w sieci

Wybory prezydenckie 2025. Najważniejsze informacje

Odpowiadając na część pytań internautów przypomnijmy zatem: wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy oddanych głosów, czeka nas druga tura, która odbędzie się 1 czerwca.

Z najnowszego sondażu prezydenckiego przygotowanego przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 31 procent poparcia, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – na 25 procent, a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen – na 14 procent. Na kolejnych miejscach znaleźli się: kandydatka Lewicy Magdalena Biejat z wynikiem 6 procent, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - 5 procent, kandydat partii Razem Adrian Zandberg - 5 procent, Grzegorz Braun – 4 procent, Marek Jakubiak – 3 procent, Joanna Senyszyn – 2 procent, Krzysztof Stanowski – 1 procent i Artur Bartoszewicz - 1 procent.

Aby zagłosować poza miejscem zamieszkania, należy złożyć odpowiedni wniosek do 15 maja. Do wyboru są dwie możliwości – uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmiana miejsca głosowania. Zaświadczenie uprawnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju i za granicą. Wniosek należy złożyć w formie papierowej w wybranym urzędzie gminy. Wyborcy mogą także jednorazowo zmienić miejsce głosowania. Wniosek w tej sprawie również składa się do 15 maja. Można to zrobić osobiście w urzędzie, drogą elektroniczną, albo za pośrednictwem poczty.

