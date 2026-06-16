Menedżerka z blisko 20-letnim doświadczeniem ma wspierać największą w historii firmy transformację organizacyjną, opartą na rozwoju kompetencji, wykorzystaniu danych i wdrażaniu rozwiązań AI. Obszar People odgrywa w firmie Comarch strategiczną rolę. Według firmy największa w historii firmy transformacja organizacyjna opiera się na potencjale ludzi, którzy stanowią kluczowy czynnik sukcesu firmy. Obejmuje ona zarówno zmiany w sposobie działania organizacji, jak i dostosowanie procesów oraz kompetencji do wyzwań związanych z rozwojem technologii, w tym AI. W nowej roli Żaklina Pawlak-Iwińska ma wspierać rozwój kultury organizacyjnej opartej na efektywności (high-performance).

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19-letnie doświadczenie w transformacji i strategii HR

Żaklina Pawlak-Iwińska posiada 19-letnie doświadczenie w strategicznym zarządzaniu obszarem People, które zdobywała zarówno na polskim rynku, jak i w szerokim regionie CSEE. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, tworzeniu strategii talentowych, operacjach HR oraz transformacjach organizacyjnych realizowanych w środowiskach międzynarodowych. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów integracyjnych po fuzjach i przejęciach (M&A).

Do Comarch dołączyła z Nexi Group, gdzie pełniła funkcję HR Director Regionu CSEE. Wcześniej była członkinią zarządu oraz HR Director w spółkach Polskie ePłatności i Przelewy24. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w ponad siedmiu procesach M&A, wdrażała zaawansowane systemy HR oraz uruchamiała w Polsce centra operacyjne obsługujące regiony Nordics i DACH.

Poza działalnością menedżerską angażuje się również w role doradcze (board/advisory) dla organizacji takich jak Przelewy24, Nexi Croatia i BillBird. Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Strategiczne partnerstwo biznesu, technologii i HR

Obejmując nową funkcję, Żaklina Pawlak-Iwińska zwraca uwagę na rosnącą rolę technologii i innowacji w budowaniu nowoczesnych organizacji. Jej podejście do zarządzania obszarem People opiera się na ścisłej współpracy HR z biznesem oraz wykorzystaniu danych i sztucznej inteligencji do wspierania rozwoju firmy i jej pracowników:

"Dołączenie do Comarch to dla mnie wyjątkowa okazja, by współtworzyć jeden z najbardziej ambitnych projektów transformacyjnych w Europie – budować organizację, w której ludzie i technologia są w samym centrum uwagi. Chcę udowodnić, że HR może być prawdziwym, strategicznym partnerem dla biznesu: podejmującym decyzje w oparciu o dane (data-driven), czerpiącym z możliwości, jakie otwiera przed nami AI, i biorącym pełną odpowiedzialność za wyniki."

W swojej wizji przywództwa nowa Group Chief People Officer podkreśla znaczenie odpowiedzialności, zaufania oraz tworzenia środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi ludzi i efektywnemu wykorzystaniu nowych technologii:

"Jako liderka stawiam na transparentność, zaufanie i autentyczność. Wierzę, że nowoczesne przywództwo w HR nie polega na »zarządzaniu ludźmi«. To świadome projektowanie środowiska, w którym człowiek i technologia płynnie współistnieją. Przestrzeni, w której pracownicy biorą odpowiedzialność za swoje działania, rozwijają się i wzajemnie napędzają, a sztuczna inteligencja wspiera ich decyzje i uwalnia potencjał. Moją rolą jest tworzenie warunków, w których każdy może działać z poczuciem celu i w pełni wykorzystywać swoje unikalne talenty."

Jarosław Mikos, CEO Comarch, od początku swojej prezesury zwraca uwagę, że obszar People stanowi jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju firmy. Jego zdaniem budowanie organizacji wysokiej skuteczności wymaga silnego przywództwa oraz świadomego inwestowania w potencjał pracowników:

"Obszar People nie jest w Comarch funkcją wspierającą – jest jednym z filarów strategii i wymaga silnego, doświadczonego lidera. Dlatego zdecydowaliśmy o powierzeniu tej roli Żaklinie Pawlak-Iwińskiej. Razem z Żakliną oraz całym Leadership Teamem kontynuujemy budowę Comarch jako organizacji wysokiej skuteczności – takiej, w której ludzie chcą pracować i w której rosną razem z firmą”.