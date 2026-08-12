Zaćmienie Słońca będzie można w naszym kraju obserwować w czasie jego zachodu. Obecnie to drugie pod względem wzrostu popularności hasło w polskim internecie. Zgodnie z danymi Google Trends, od 20 godzin skala zainteresowania rośnie, mowa o dynamice rzędu nawet 20 tys. proc.

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Księżyc zasłoni Słońce

Pełne zaćmienie będzie można obserwować w północnej Hiszpanii, Islandii i Grenlandii. W Polsce Księżyc zakryje od 70 do 85 proc. tarczy słonecznej, w zależności od regionu. Najbardziej spektakularne zaćmienie będzie można obserwować na zachodzie Polski.

To okazja do dodatkowych atrakcji: w Reykjaviku z okazji zaćmienia festiwal z imprezą rave zorganizowała islandzka gwiazda muzyki pop Björk. Bilety na wydarzenie są od dawna wyprzedane. W Polsce może oglądanie nie będzie aż tak huczne, niemniej na pewno przyciągnie uwagę wielu.

Najgłębszą postać zaćmienia ujrzą mieszkańcy zachodniej części kraju – w Opolu zakrycie tarczy Słońca osiągnie 84,9 proc. Im dalej na wschód, tym skala zjawiska będzie mniejsza – w Rzeszowie możemy spodziewać się 58,4 proc. zakrycia.

Częściowe zaćmienie Słońca będzie można zaobserwować w godzinach wieczornych – najwcześniej, o godz. 19.11 – proces ten rozpocznie się w Gdańsku. Maksymalna skala zakrycia nastąpi tuż przed zachodem Słońca, dlatego obserwacja ostatniej fazy zaćmienia nie będzie możliwa.

Zaćmienia Słońca nie można oglądać gołym okiem – grozi to uszkodzeniem wzroku. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą, trzeba użyć specjalnych filtrów do obserwacji zaćmień. Jeśli ktoś chce skorzystać z lornetki lub teleskopu, takie narzędzie również musi być wyposażone w odpowiednio zabezpieczający filtr.

Pora na Perseidy

Po zachodzie Słońca, już nocą, można będzie natomiast – jak co roku w tym okresie – oglądać roje meteorów zwane Perseidami. Jest szansa zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę, które – jak informuje NASA – w tym roku mają być doskonale widoczne. Nic dziwnego, że rośnie zainteresowanie także nimi. Gdy piszę ten tekst, hasło „Perseidy” jest wyszukiwane w polskim internecie – jak wynika z danych Google Trends – o 850 proc. częściej niż 24 godziny temu.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends