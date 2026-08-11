Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega fundamentalna zmiana na stronie głównej Google?

Jakie nowe funkcje agentyczne w Google Ads i Analytics zautomatyzują pracę marketerów?

W jaki sposób Google zapewni przejrzystość w oznaczaniu treści tworzonych przez AI?

Słynny przycisk „Szukaj w Google”, towarzyszący użytkownikom sieci od końca lat 90., może wkrótce przejść do historii. Gigant Mountain View testuje nowy układ strony, zmienia tym samym priorytety najpopularniejszej wyszukiwarki świata. Zamiast tradycyjnego zatwierdzania zapytania, pod paskiem wyszukiwania pojawiły się trzy nowe skróty nawigacyjne: „Twórz obrazy”, „Zapytaj o pliki” oraz „Burza mózgów”. Tradycyjny przycisk „Szczęśliwy traf” zachował swoje miejsce, jednak kultowa opcja wyszukiwania została cicho zepchnięta na drugi plan. Portal Digital Trends wskazuje, że „zepchnięcie przycisku Szukaj na dalszy plan na rzecz przycisków stawiających AI na pierwszym miejscu, wiele mówi o priorytetach firmy”.

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W stronę multimodalnej platformy AI

Modyfikacje są nakierowane głównie na użytkowników niezalogowanych, co potwierdzono w testach na przeglądarkach Chrome, Edge i Comet. Funkcje przesyłania dokumentów i korzystania z Gemini działają bez logowania, natomiast generowanie obrazów wymaga konta Google. Eksperci wskazują, że wprowadzane testy stanowią kulminację dwuletnich prac nad integracją sztucznej inteligencji z infrastrukturą Google. Zmiana ta dla miliardów użytkowników oznacza redefinicję sposobu interakcji z siecią. Jak trafnie ocenił serwis Yahoo Tech, strona główna przekształca się z prostego punktu startowego w „multimodalną platformę startową AI”, na której „klasyczne wyszukiwanie w sieci nie znika, a przestaje być domyślną akcją”.

Znaczenie tego eksperymentu akcentuje również Barry Schwartz z Search Engine Roundtable. Zwraca on uwagę, że większość testowanych funkcji była dotychczas zarezerwowana dla aplikacji mobilnej Google Search. Choć Google nie ujawniło, czy nowy wygląd trafi do wszystkich, eksperyment wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju cyfrowego ekosystemu..

Równolegle Google ogłosiło aktualizację swoich narzędzi biznesowych. Do systemów Google Ads oraz Google Analytics trafiają funkcje agentyczne, mające pomóc marketerom w automatyzacji raportowania i porównywaniu wyników kampanii z konkurencją. Kluczowym elementem są nowe Pulpity Nawigacyjne w Google Ads, które umożliwiają tworzenie wizualnych raportów wydajności za pomocą poleceń w języku naturalnym. Jak wyjaśnia we wpisie na blogu Josh Moser, starszy dyrektor ds. zarządzania produktem w Google, każdy raport automatycznie generuje podsumowanie w czasie rzeczywistym wyjaśniające czynniki stojące za danymi. Google Analytics wprowadza natomiast „Przeglądy AI” – podsumowanie kluczowych zmian w danych od ostatniego logowania.

Odznaka „Ad AI generated”

Przełomem dla reklamodawców jest funkcja benchmarkingu w ramach agenta Ask Advisor. Pozwala ona na zestawienie wyników własnych kampanii z anonimowymi średnimi w branży, analizując medianę oraz 25. i 75. percentyl dla kluczowych wskaźników. Praktyczną wartość tego rozwiązania podkreśla Kevin Marshall, dyrektor ds. płatnych mediów w firmie Gardyn: „Ask Advisor stał się moim pierwszym wyborem, gdy potrzebuję ogólnego wglądu w wyniki płatnych mediów.”

Dopełnieniem zmian jest przejrzystość dotycząca wykorzystania AI. Treści utworzone lub edytowane narzędziami generatywnymi Google otrzymują w wynikach lokalnych i Google Discover odznakę „Ad AI generated”. Reklamodawcy korzystający z zewnętrznych narzędzi mogą oznaczać materiały ręcznie, a w kampaniach na rynek UE, Indii i Nowego Jorku wymagane są widoczne nakładki na reklamach.