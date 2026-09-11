Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowa funkcja stałego nasłuchu w zegarkach Apple i dlaczego budzi ona tak duże obawy?

Jakie zabezpieczenia techniczne wdrożył producent i dlaczego nie rozwiewają one wątpliwości ekspertów?

Dlaczego technologia Audio Intelligence tworzy prawny precedens w kontekście nagrywania rozmów?

Podczas głośnej premiery „Surprise and Shine”, obok debiutującego iPhone’a Duo, gigant z Cupertino zaprezentował inteligentne zegarki Apple Watch Series 12 oraz Apple Watch Ultra 4. Najwięcej emocji nie wzbudził jednak sam design czy wydajność urządzeń, lecz oprogramowanie. Chodzi o Audio Intelligence, zestaw narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych do aktywnego monitorowania dźwiękowego otoczenia.

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Rosną obawy o prywatność

Pakiet składa się z czterech modułów. Sound Recognition ostrzega przed płaczem dziecka, dzwonkiem do drzwi czy syrenami alarmowymi, a Music Recognition automatycznie identyfikuje utwory za pośrednictwem Shazam'a. Prawdziwą burzę wywołały jednak dwie pozostałe nowości: Live Rewind oraz Siri Recap. Pierwsza pozwala użytkownikowi – po dwukrotnym naciśnięciu koronki Digital Crown – na błyskawiczne wygenerowanie transkrypcji ostatnich 15 sekund rozmowy, której nie dosłyszał lub nie zarejestrował. Druga działa w tle przez cały dzień, nasłuchując otoczenia i tworząc zwięzłe, tekstowe podsumowania konwersacji prowadzonych przez właściciela zegarka. Brzmi jak permanentna inwigilacja? Właśnie takie głosy pojawiły się licznych forach i wśród komentatorów. W odpowiedzi na obawy Apple opublikowało białą księgę poświęconą architekturze bezpieczeństwa systemu. Kluczową rolę odgrywa w niej nowy układ S11, w ramach którego wydzielono odizolowany sprzętowo moduł Secure Exclave. To tam trafiają dane z mikrofonów. Producent deklaruje, że surowy dźwięk przetwarzany jest w stale nadpisywanym buforze pamięci, co uniemożliwia zapisanie tradycyjnego pliku audio. Dostęp do tych danych ma być zablokowany zarówno dla systemu operacyjnego i zewnętrznych aplikacji, jak i dla samego użytkownika czy inżynierów koncernu.

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Gigant wskazuje, że zadbano również o sygnalizację: aktywacja Live Rewind wywołuje słyszalny dźwięk oraz pełnoekranową grafikę mikrofonu, działające nawet przy wyciszonym profilu zegarka. Z kolei Siri Recap automatycznie odfiltrowuje wrażliwe informacje, takie jak dane kart płatniczych czy numery dokumentów tożsamości, a gotowe streszczenia – szyfrowane metodą end-to-end w chmurze iCloud – znikają bezpowrotnie po siedmiu dniach (o ile użytkownik nie zarchiwizuje ich ręcznie).

Prawny precedens

Mimo tych barier środowisko technologiczne zareagowało sceptycznie. Komentatorzy zwracają uwagę, że dyskretne kliknięcie w koronkę zegarka na nadgarstku jest znacznie mniej zauważalne dla rozmówcy niż ostentacyjne wyciągnięcie smartfona w celu nagrania rozmowy. Co więcej, krytycy podkreślają wymiar psychologiczny: obecność wszechobecnego mikrofonu analizującego otoczenie przyzwyczaja społeczeństwo do myśli, że technologia nieustannie nas podsłuchuje. Najpoważniejszy problem dotyczy jednak przepisów, bo w wielu jurysdykcjach obowiązuje zasada zgody obu stron na rejestrację konwersacji. I, choć algorytmy Apple nie magazynują plików dźwiękowych, lecz natychmiast przekształcają fale akustyczne w maszynowe notatki tekstowe, powstaje precedens: czy automatyczne streszczenie sporządzone przez sztuczną inteligencję jest w świetle prawa tożsame z potajemnym podsłuchem?

To wszystko sprawia, że nie da się wykluczyć lawiny procesów sądowych. Właśnie kwestie legislacyjne oraz rygorystyczne normy ochrony danych osobowych sprawiły, że nowe funkcje Audio Intelligence nie pojawią się w dniu premiery w Unii Europejskiej (ale też i w Chinach).

Zegarki Apple Watch Series 12 (wycenione od 399 dol.) oraz Ultra 4 (od 799 dol.) trafią do sprzedaży 18 września, a wersja beta nowych funkcji audio zadebiutuje w języku angielskim wraz z systemem watchOS 27 już 14 września. Z danych Google Trends wynika, że zainteresowanie tymi urządzeniami jest duże. Apple Watch to jedno z najpopularniejszych haseł wpisywanych w wyszukiwarce w kategorii technologie.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends