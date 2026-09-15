W popularnym wśród Polaków kierunku wakacyjnym czyli na włoskiej Sycylii po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni jest gorąco i to nie tylko z powodu nasłonecznienia. Już w poniedziałek wieczorem dyrekcja lotniska w Katanii poinformowała o zawieszeniu ruchu lotniczego z powodu kolejnej fali aktywności wulkanu Etna. Początkowo ograniczenia obejmowały jedynie przyloty, jednak później zdecydowano o wstrzymaniu również odlotów. Wcześniejsze zawieszenie miało obowiązywać do godz. 16, a następnie zostało przedłużone do godz. 22. We wtorek sytuacja się nie zmieniła i nadal z powodu dymu oraz pyłu w powietrzu samoloty nie mogły normalnie latać.

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Etna zatrzymuje samoloty w Katanii

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem systemu Odyseusz zaapelowało do podróżujących o sprawdzanie statusu połączeń przed wyjazdem na lotnisko. Resort wskazał również alternatywne porty lotnicze, z których mogą skorzystać pasażerowie. Katania to największy port lotniczy na Sycylii, odlatuje tam codziennie wiele maszyn z Polski.

Nic dziwnego, że sytuacja jest tak trudna dla potencjalnie tysięcy osób. Widać to po danych z Google Trends, obecnie hasło wulkan jest na trzecim miejscu na liście haseł najszybciej zyskujących na popularności, ze wzrostem o ponad 1 tys. proc. i dziesiątkami tysięcy wyszukiwań. Na Sycylii są też inne lotniska, choćby w Palermo, ale wrzesień to nadal miesiąc wysokiego sezonu turystycznego i znalezienie wolnego miejsca na innym locie nie będzie łatwe. Opcją jest także kolej, z Sycylii można pojechać pociągiem, który trafia na prom, by dalej kontynuować podróż np. do Rzymu, ale zdobycie biletu nie będzie także proste.

MSZ podpowiada Polakom, co robić

MSZ na platformie X podaje, że aktywność Etny może wpływać również na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. Resort spraw zagranicznych zalecił osobom podróżującym z Sycylii "bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży".

MSZ wskazało również rozwiązanie dla osób, których połączenia zostaną odwołane. - W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie - przekazano w komunikacie.

Podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu, kiedy to również odwołano setki połączeń. Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Europy, a jej erupcje i emisje popiołu mogą prowadzić do czasowego zamykania przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends