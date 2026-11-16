Materiał powstał we współpracy z firmą META

Co robi Meta, aby zapobiegać wszelkiego rodzaju nielegalnym działaniom wobec użytkowników, jak oszustwa czy wyłudzenia?

W ciągu ostatnich 5 lat byliśmy świadkami niesamowitego wzrostu liczby oszustw internetowych, wymierzonych w użytkowników mediów społecznościowych. Głównym czynnikiem napędzającym ten trend jest przestępczość zorganizowana. Obserwujemy, jak zorganizowane grupy przestępcze, działające zwłaszcza z Azji Południowo-Wschodniej, coraz intensywniej angażują się w oszustwa. Dysponują one niesamowitymi zasobami, to wyrafinowani gracze. Działają z miejsc, w których nie grozi im poważne ryzyko aresztowania, co oznacza, że nawet gdy my usuwamy ich konta, a inne platformy również je blokują, oni wciąż podejmują próby i zakładają nowe konta. Aby z tym walczyć wdrażamy nowe systemy wykrywania oparte na sztucznej inteligencji, aby skuteczniej wykrywać i blokować oszustwa. W Polsce, prowadzimy obecnie pilotażowy program nowego systemu wykrywania opartego na sztucznej inteligencji, który skupia się na wykrywaniu przypadków podszywania się pod gwiazdy. System ten jest testowany też w kilku innych krajach. Już po krótkim czasie od rozpoczęcia testów wstępne wyniki wskazują, że wykrywa on o 50 proc. więcej przypadków podszywania się pod osoby publiczne niż wcześniejsze systemy.

Co z Rafałem Brzoską, który zarzuca wam, że Meta nie jest zainteresowana walką z oszustwami, ponieważ stanowią one bardzo istotną część jej przychodów i zysków?

Nie jesteśmy zainteresowani oszustwami na naszych platformach, są szkodliwe dla naszej działalności, dla użytkowników także. Szkodzą też reklamodawcom i podważają zaufanie do naszej społeczności. Jeśli ludzie nie będą ufać naszej platformie, nie będą z niej korzystać. A to by oznaczało koniec naszej działalności. Dlatego jasno podkreślamy – nie nie tolerujemy oszustw i są one sprzeczne z interesami biznesowymi Meta. Rafał Brzoska stał się w pewnym sensie rzecznikiem walki z oszustwami. To dobrze. Bardzo chciałbym, aby więcej osób otwarcie sprzeciwiało się oszustwom i podejmowało działanie by je zwalczać. Jesteśmy otwarci na współpracę z nim i innymi osobami o podobnych poglądach, aby walczyć z oszukańczymi reklamami.

W Polsce działa jednak specjalna komisja parlamentarna, która zajmuje się tą sprawą. Nikt z firmy Meta się na niej nie pojawił.

Jestem teraz w Polsce, w Warszawie, bo odbywamy spotkania, nawiązujemy kontakty i bardzo chciałbym, żeby takich rozmów było więcej. Rozumiem, że po prostu nie był to właściwy moment, ale chętnie przeprowadzę więcej rozmów w przyszłości. Uważam, że rozmowy, które prowadzą do współpracy, mają naprawdę kluczowe znaczenie.

Ostatnio Rafał Brzoska zasugerował, że w procesie oszukiwania polskich użytkowników biorą także udział rosyjskie firmy.

Padła w tym kontekście nazwa firmy AIO, widziałem doniesienia mediów. Rozumiem, że istnieje raport zawierający więcej szczegółów, ale nie udało mi się go znaleźć. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma dostęp do tego raportu, bardzo chętnie bym się z nim zapoznał. Opierając się wyłącznie na publicznych oświadczeniach, przeprowadziliśmy dochodzenie w sprawie AIO. Ta firma nie była zbyt widoczna na naszej platformie. Wygląda na to, że jest rodzajem agencji reklamowej, która pomaga firmom w organizowaniu reklam i prowadzeniu kampanii. Jest to, o ile mi wiadomo, firma prywatna. Muszę też zaznaczyć, że żadna z tych informacji nie pochodzi z naszej platformy, to dane ogólnodostępne. Zauważyliśmy, że firma ta, oprócz innych usług, oferuje cloaking czyli praktykę niezgodną z naszymi zasadami, dlatego zablokowaliśmy ją na naszych platformach. Zdecydowana większość reklam, które prowadziły do niej lub były z nią powiązane, została zablokowana przed doniesieniami w mediach.

Czy to naprawdę rosyjska firma?

Nie znaleźliśmy na naszej platformie jednoznacznych dowodów, które mogłyby to potwierdzić. W mediach pojawiają się informacje, że firma ma siedzibę, prawdopodobnie w Dubaju, oraz sugestie dotyczące jej możliwych powiązań z Rosją. Musimy jednak zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza że – z tego, co wiem – chodzi o podmiot prywatny. Łatwo uznać określone działania za operację obcego wpływu, ale żeby postawić taki zarzut, potrzebujemy konkretnych dowodów.

Materiał powstał we współpracy z firmą META