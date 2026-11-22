Cyberprzestępcy nieustannie szukają nowych sposobów na wyłudzanie danych osobowych i pieniędzy. Fałszywe SMS-y, wiadomości e-mail czy strony internetowe podszywające się pod znane instytucje to tylko niektóre z zagrożeń. Ministerstwo Cyfryzacji chce zwiększyć świadomość Polaków i pokazać, że przed wieloma oszustwami można się zabezpieczyć za pomocą kilku prostych działań.

Reklama Reklama

Temu służy ogólnopolska kampania „Bądź bezpieczny z mObywatelem”, która wystartowała 16 listopada. Resort promuje w niej dwie bezpłatne usługi dostępne w aplikacji mObywatel: Zastrzeż PESEL oraz Bezpiecznie w sieci.

– W walce z cyberoszustwami ogromne znaczenie ma nie tylko rozwój technologii, ale także edukacja. Chcemy, aby wiedza o zagrożeniach cyfrowych była powszechna i dostępna dla każdego. Dlatego tak ważne jest docieranie z rzetelnymi informacjami do, jak najszerszej grupy odbiorców – mówi Olga Grabowska, dyrektorka Biura Komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ponad 9 mln Polaków zabezpieczyło PESEL

Jednym z najważniejszych narzędzi ochrony tożsamości jest zastrzeżenie zastrzeżenia numeru PESEL. Dane te, jeśli trafią w niepowołane ręce, mogą zostać wykorzystane przez przestępców m.in. do prób zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na cudze nazwisko.

Usługa Zastrzeż PESEL pozwala ograniczyć takie ryzyko. Cała operacja w aplikacji mObywatel zajmuje zaledwie kilka sekund i jest bezpłatna. Co ważne, zastrzeżenie można w dowolnym momencie cofnąć, np. przed złożeniem wniosku kredytowego, a następnie ponownie włączyć. Według Ministerstwa Cyfryzacji z tej możliwości skorzystało już ponad 9 mln osób.

Drugim rozwiązaniem promowanym przez resort jest usługa Bezpiecznie w sieci. Umożliwia ona zgłaszanie podejrzanych SMS-ów, e-maili oraz stron internetowych, które mogą służyć do kradzieży danych lub pieniędzy. Użytkownicy otrzymują również dostęp do bazy wiedzy zawierającej praktyczne porady dotyczące cyberbezpieczeństwa.

W aplikacji można ponadto włączyć powiadomienia o aktualnych zagrożeniach i ostrzeżenia dotyczące cyberataków. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej dowiedzieć się o nowych metodach działania oszustów.

Ministerstwo rusza z kampanią w telewizji i internecie

Kampania „Bądź bezpieczny z mObywatelem” jest skierowana do wszystkich obywateli, niezależnie od wieku i poziomu znajomości nowych technologii. Resort chce przekonać Polaków, że skuteczna ochrona danych osobowych nie musi wymagać specjalistycznej wiedzy.

Głównym elementem akcji jest spot reklamowy przygotowany w formie animacji rysunkowej. Charakterystyczne ilustracje i rymowany przekaz mają ułatwiać zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Materiały będą emitowane w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, internecie oraz mediach społecznościowych.

Za koncepcję kreatywną i produkcję kampanii odpowiada agencja GoldenSubmarine, a zakup mediów realizują Ministerstwo Cyfryzacji i dom mediowy Carat Polska.

Akcja jest częściowo finansowana z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach projektu poświęconego upowszechnianiu korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych. Jej głównym celem jest zachęcenie obywateli do korzystania z dostępnych narzędzi ochrony tożsamości, zanim staną się ofiarami cyberprzestępców.