Z tego artykułu dowiesz się: Jakie narzędzie oparte na AI posłużyło do sparaliżowania systemów kadrowych Komisji Europejskiej?

Które dane i systemy unijnych urzędników stały się celem ataku hakerów?

Dlaczego informacje o zarobkach i leczeniu mają strategiczną wartość dla obcych wywiadów?

Według nieoficjalnych informacji Bruksela ocenia, że udało się opanować większą część incydentu, jednak pełna skala szkód wciąż nie jest znana. Informacje o ataku trzymano w tajemnicy, ale dziś już wiadomo, że w ramach działań zabezpieczających odłączono od sieci szereg wewnętrznych narzędzi, w tym systemy odpowiadające za paski płacowe, ewidencję czasu pracy oraz refundację kosztów leczenia.

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Agenci AI paraliżują Brukselę

Działania hakerów wywołały w Brukseli spore zamieszanie. Jak podaje Politico, utrudnienia trwały około dziesięciu dni. Rzecznik KE Thomas Regnier przyznał dziennikarzom, że faktycznie taki incydent miał miejsce, a „Komisja Europejska podjęła niezbędne kroki w odpowiedzi na wykrytą kampanię cybernetyczną”.

– Celem były poszczególne systemy i zgodnie ze standardową praktyką poinformowaliśmy osoby, których sprawa dotyczy – przekazał Politico.

W związku z incydentem zwołano pilne posiedzenie najwyższego wewnętrznego organu zarządzania kryzysowego KE. W środę sytuację przedstawiła pozostałym członkom kolegium komisarz ds. technologii Henna Virkkunen. Komisja w czwartek nie odpowiedziała na prośbę Politico o szerszy komentarz.

Wiadomo, że ofiarą cyberataku były platforma HR Sysper (obsługuje płace i ewidencję czasu pracy) oraz system MyPMO (służy do refundacji kosztów leczenia). Choć obie usługi przywrócono na początku tygodnia, w środę badacze zanotowali kolejną krótką awarię. Ślady wskazują na użycie przez sprawców autonomicznego narzędzia sztucznej inteligencji.

Z ustaleń CERT-EU, czyli zespołu reagowania na incydenty komputerowe instytucji unijnych, wynika, że sprawcy wykorzystali do wyszukiwania podatności ogólnodostępne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji o nazwie ARTEX. Serwis TheNextWeb informuje, że to napisany w języku Go autonomiczny framework do testów penetracyjnych, napędzany dużymi modelami językowymi (LLM), który przekłada ogólne cele taktyczne na zautomatyzowane polecenia wykonywane przez wyspecjalizowane agenty AI.

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Przed rosnącą skalą zagrożenia związanego z tym oprogramowaniem CERT-EU ostrzegał już na początku listopada, a kilka dni później specjalny komunikat ostrzegawczy FLASH wydało amerykańskie Federalne Biuro Śledcze. Według FBI cyberprzestępcy oraz grupy powiązane z obcymi państwami wykorzystują ARTEX od sierpnia 2026 r. w atakach na sektor rządowy, finansowy, energetyczny i obronny. Narzędzie drastycznie skraca czas włamania – pozwala przejść od wstępnego rozpoznania do przejęcia uprawnień administratora w mniej niż trzy godziny. Choć pierwotny twórca usunął repozytorium projektu z serwisu GitHub w październiku 2026 r., kod krąży w sieci w formie licznych kopii, a badacze Check Point Research zidentyfikowali ponad 1,6 tys. publicznie dostępnych instancji tego narzędzia.

Czarna seria brukselskich instytucji

Obecny paraliż systemów kadrowych to już kolejny poważny incydent bezpieczeństwa w Komisji Europejskiej w tym roku. W marcu atakujący wykorzystali lukę w łańcuchu dostaw otwartego narzędzia bezpieczeństwa Trivy, aby przejąć klucz API do środowiska chmurowego Amazon Web Services obsługującego hosting portalu Europa.eu – wówczas z chmury wykradziono około 92 GB skompresowanych danych: imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz treść korespondencji. To naraziło informacje należące do co najmniej 29 innych instytucji i agencji Unii Europejskiej. Skradzione zbiory zostały następnie opublikowane w darknecie przez grupę wymuszeniową ShinyHunters. Jeszcze wcześniej, zimą na przełomie 2025 i 2026 r., doszło z kolei do włamania do systemu zarządzającego służbowymi telefonami komórkowymi pracowników KE, co mogło ujawnić ich nazwiska oraz numery telefonów.

Komisja Europejska od miesięcy forsuje zaostrzenie przepisów o cyberodporności w całej Wspólnocie – w styczniu 2026 r. przedstawiła kolejny pakiet środków ochronnych, a sama komisarz Henna Virkkunen już w lipcu ostrzegała, że unijne instytucje stały się bezpośrednim celem operacji hakerskich z powodu napiętej sytuacji geopolitycznej. Równolegle podobna fala zakłóceń i incydentów dotknęła w ostatnich tygodniach także inne kluczowe podmioty na świecie, w tym Microsoft, duże amerykańskie banki, Agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSA) oraz serwisy Air France, BBC i Zoom.

Eksperci zwracają uwagę, iż dla obcych służb wywiadowczych i grup cyberprzestępczych systemy takie jak Sysper czy MyPMO mają wyjątkową wartość operacyjną. Powód? Informacje o zarobkach, strukturze podległości służbowej, delegacjach oraz historii refundacji medycznych pozwalają na precyzyjne profilowanie unijnych decydentów, przygotowywanie wysoce wiarygodnych kampanii spear-phishingowych, a w skrajnych przypadkach – na próby szantażu.