Granice państw nie kończą się dziś na szlabanach granicznych. W dobie totalnej cyfryzacji, prawdziwa linia frontu przebiega przez serwerownie, światłowody i algorytmy. Wojna w Ukrainie bezlitośnie obnażyła nową prawdę geopolityczną: państwo, które nie kontroluje swojej infrastruktury cyfrowej, traci realną zdolność do egzekwowania prawa i ochrony swoich obywateli. Polska, znajdująca się w samym centrum tego technologicznego napięcia jako hub logistyczny dla walczącej Ukrainy, stała się najczęściej atakowanym krajem w europejskiej cyberprzestrzeni. Uderzenia w naszą infrastrukturę są dziś częstsze niż te wymierzone bezpośrednio w Ukrainę. Przełom roku 2025 i 2026 przyniósł koniec cyfrowej beztroski.

Skala oblężenia

Dane za rok 2025 są porażające. Polskie zespoły CSIRT poziomu krajowego obsłużyły łącznie blisko 273 tysiące incydentów, co oznacza drastyczny wzrost o 144 proc. rok do roku. To nie są już tylko działania pojedynczych hakerów. To skoordynowana, masowa agresja prowadzona przez grupy APT powiązane ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi.

Ataki przestały ograniczać się do kradzieży danych, ich celem stała się fizyczna destrukcja. Pod koniec grudnia 2025 r. Polska doświadczyła pierwszego w historii skoordynowanego uderzenia sabotażowego na sektor energii. Za pomocą oprogramowania typu wiper, mającego na celu nieodwracalne zniszczenie danych, zaatakowano ponad 30 farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz dużą elektrociepłownię dostarczającą ciepło dla pół miliona Polaków. Co więcej – sam sposób ataku był czymś, czego polscy specjaliści nigdy wcześniej nie obserwowali. Ten atak był dla Polski jak czerwona flaga, której nie wolno zignorować.

Równolegle, wrogie państwa wykorzystują sztuczną inteligencję jako „mnożnik siły”, automatyzując kampanie dezinformacyjne i tworząc perfekcyjne językowo wiadomości phishingowe.

Zagrożenie płynie również z dominacji globalnych korporacji technologicznych. Uzależnienie od zewnętrznych ekosystemów sprawia, że strategiczne usługi państwowe mogą zostać sparaliżowane w wyniku decyzji podmiotów spoza Unii Europejskiej lub ataków na drugim końcu świata. Dziś już zwykłe awarie na amerykańskich serwerach potrafią sparaliżować na wiele godzin funkcjonowanie połowy świata. W tym kontekście suwerenność cyfrowa nie jest wyborem – jest fundamentem bezpieczeństwa narodowego.

Architektura odporności

Odpowiedzią rządu na to egzystencjalne zagrożenie jest głęboka transformacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Nowelizacja ustawy o KSC oraz wdrożenie unijnej dyrektywy NIS2 skokowo rozszerzyły system ochrony na tysiące nowych podmiotów kluczowych i ważnych.

Punktem ciężkości systemu stało się Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Połączonym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa. PCOC, działające jako „jedno okienko” dla całego ekosystemu, pozwala na błyskawiczną, techniczną wymianę danych o zagrożeniach między służbami cywilnymi i wojskowymi. To tutaj wykuwa się jednolity standard obrony państwa, eliminując „słabe ogniwa”, które mogłyby stać się punktem wejścia dla agresora.

Kluczowym elementem tej architektury jest wzmocnienie sektorowych zespołów reagowania. Polska buduje wyspecjalizowane jednostki: CSIRT Energia, CSIRT Infrastruktura (dla transportu i gospodarki wodnej) oraz CSIRT Cyfra. Dzięki temu obrona strategicznych gałęzi gospodarki opiera się na wiedzy branżowej, co pozwala zapobiegać efektom kaskadowym w przypadku uderzenia w jedno z ogniw infrastruktury.

Dopełnieniem kompleksowego podejścia do budowy polskiej cyberodporności jest przyjęta jeszcze w 2025 roku Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Obywatele i firmy otrzymają informację, czy produkty i usługi, które kupują są bezpieczne.

To wszystko w ostatnich dniach zostało spięte klamrą w postaci nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, którą przyjęła Rada Ministrów w marcu. Dokument wyznacza kierunki rozwoju bezpieczeństwa cyfrowego państwa na kolejne lata.

Inwestycje w suwerenność

Suwerenność wymaga realnych środków finansowych. Polska uruchomiła gigantyczne programy wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. W 2026 roku zainwestujemy rekordowe 5,2 mld zł na infrastrukturę, narzędzia oraz kompetencje cyfrowe.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 1,5 mld zł objął niemal 100 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, modernizując infrastrukturę tam, gdzie obywatel ma najbliższy kontakt z e-państwem. Kolejne miliony płyną do administracji centralnej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Rząd” (258 mln zł) oraz do sektora wodociągowego („Cyberbezpieczne Wodociągi” – ponad 590 mln zł), gdzie wspierane są technologie operacyjne chroniące systemy sterowania przed sabotażem.

Jednak technologia to nie wszystko – najsłabszym ogniwem pozostaje człowiek. Dlatego państwo inwestuje w kadry poprzez Fundusz Cyberbezpieczeństwa, który zapewnia specjalistom w sektorze publicznym wynagrodzenia konkurencyjne wobec rynku prywatnego. W 2025 r. świadczenie teleinformatyczne otrzymało blisko 7000 ekspertów w kluczowych instytucjach kraju. Przeszkoliliśmy również ponad 200 tys. urzędników, którzy mają być pierwszą zaporą chroniącą instytucje publiczne.

Przełom technologiczny

Polska suwerenność cyfrowa oznacza zdolność do wyboru technologii i utrzymania strategicznych systemów nawet w warunkach globalnego kryzysu. Państwo odchodzi od roli biernego klienta globalnych dostawców, stając się współtwórcą innowacji.

Najważniejszymi projektami w tym obszarze są: sztuczna inteligencja, komunikacja kwantowa i satelitarna oraz własna infrastruktura obliczenowa.

Polska buduje krajowe modele AI, takie jak PLLuM (Polish Large Language Universal Model) oraz inicjatywa Bielik tworzona przez społeczność pasjonatów. Pozwalają one na dostarczanie nowoczesnych usług (np. wirtualny asystent w mObywatelu) w oparciu o własną, bezpieczną infrastrukturę i wiarygodne polskie dane. W Polsce budujemy również dwie fabryki sztucznej inteligencji, które mają wzmacniać suwerenność technologiczną kraju.

Rozwój projektu PIONIER-Q (Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna) zapewnia bezpieczną dystrybucję kluczy kryptograficznych odporną na ataki przyszłych komputerów kwantowych. Równolegle Polska integruje się z europejskim systemem satelitarnym IRIS2, budując niezależną od państw trzecich łączność kryzysową.

Budujemy także Krajowe Centrum Przetwarzania Danych oraz Rządową Chmurę Obliczeniową. To tworzy fizyczną warstwę bezpieczeństwa, pozwalającą na utrzymanie kluczowych zasobów w lokalnej, kontrolowanej przez państwo infrastrukturze. To oczywiście proces, który wymaga czasu, sporych pieniędzy oraz zaangażowania najlepszych specjalistów – z sektora publicznego i prywatnego.

Służby w akcji

Na pierwszej linii frontu operacyjnego niezmiennie stoi CERT Polska, działający w strukturach NASK. Służby te nie tylko reagują, ale aktywnie „czyszczą” polską cyberprzestrzeń. Dzięki systemowi zgłaszania podejrzanych wiadomości pod darmowy numer 8080, obywatele realnie współtworzą bezpieczeństwo kraju. W 2025 roku na Listę Ostrzeżeń trafiło rekordowe 244 tysiące domen wykorzystywanych do oszustw. Cztery razy na sekundę blokujemy próby wejścia użytkowników na niebezpieczne strony, a to de facto oznacza, że cztery razy na sekundę udaremniamy potencjalne przestępstwo w polskiej cyberprzestrzeni. Dodatkowo operatorzy telekomunikacyjni zablokowali dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska już ponad 3,5 miliona oszukańczych SMS-ów, z czego niemal 1,9 mln tylko w zeszłym roku.

Jednocześnie Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK toczy walkę z operacjami wpływu. W 2025 r. zidentyfikowano dziesiątki kampanii wykorzystujących technologię deepfake do podszywania się pod polityków i urzędników w celu destabilizacji procesów demokratycznych. Niestety wciąż dużym problemem jest bierność i ociężałość reagowania dużych platform cyfrowych, które często nie reagują na zgłoszenia dezinformacji czy też pospolitych oszustw.

Suwerenność to bezpieczeństwo

Suwerenność cyfrowa nie oznacza izolacji ani technologicznej autarkii. To zdolność Polski do decydowania o własnych standardach bezpieczeństwa i kierunkach rozwoju. Dzięki bezprecedensowym inwestycjom w technologie przełomowe – od AI po komunikację kwantową – oraz budowie silnych, zintegrowanych struktur obronnych, Polska staje się podmiotem, a nie tylko polem bitwy w globalnym konflikcie.

Suwerenność cyfrowa nie jest jedynie teoretycznym pojęciem z obszaru wysokiej polityki czy strategii obronnych. To codzienny poligon, na którym stawką jest bezpieczeństwo, stabilność i prywatność każdego z nas.

Musimy pożegnać się z erą cyfrowej beztroski, ponieważ zagrożenia są realne, namacalne i występują w skali masowej. Spektrum tych działań jest przerażająco szerokie. Z jednej strony mierzymy się z zaawansowanym sabotażem państwowym. Z drugiej, wrogie służby i grupy przestępcze masowo wykorzystują sztuczną inteligencję do automatyzacji ataków.

W tej nowej rzeczywistości suwerenność oznacza zdolność Polski do decydowania o własnych standardach bezpieczeństwa, modelu regulacyjnym i kierunkach rozwoju innowacji, takich jak systemy kwantowe czy krajowe modele AI. Jednak nawet najnowocześniejsza architektura obronna, Połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa czy miliardowe inwestycje nie zapewnią nam pełnej ochrony, jeśli zabraknie najsilniejszego ogniwa – świadomego obywatela.

Budowanie odporności państwa zaczyna się od indywidualnej świadomości każdego z nas. To wiedza o zagrożeniach i znajomość metod zapobiegania im są dziś najskuteczniejszą bronią w walce z cyberagresorem. Każdy z nas ma swój „kawałek odpowiedzialności” za bezpieczeństwo kraju. Skuteczna obrona to nie tylko rola służb, ale także nasza codzienna higiena cyfrowa: stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego, weryfikowanie sensacyjnych informacji i aktywne zgłaszanie podejrzanych treści. Systemowo rozwijamy kompetencje cyfrowe kadry administracji, ale także wszystkich obywateli. Przeznaczamy na to ponad 700 mln zł w ramach programów skierowanych do różnych grup społecznych, od najmłodszych do najstarszych.

Polska buduje dziś swoją cyfrową suwerenność i bezpieczeństwo, ale jej trwałość zależy od tego, czy jako społeczeństwo zrozumiemy, że w cyberprzestrzeni wszyscy jesteśmy na pierwszej linii frontu. Tylko poprzez połączenie zaawansowanych technologii z powszechną czujnością obywatelską zdołamy utrzymać swoją podmiotowość i zagwarantować bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom.

Polska w 2026 roku nie tylko rozumie to wyzwanie, ale konsekwentnie buduje cyfrową fortecę, przekuwając zagrożenia w impuls do technologicznego skoku.