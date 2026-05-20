Wendi Whitmore
Myślę, że hybryda tych dwóch typów pozostanie z nami. Wie pan, to, o czym pan mówi, to zdolność używania komputerów i sieci komputerowych do wszystkiego, począwszy od przygotowania pola walki. W przypadku wojny w Ukrainie, Rosja wykorzystywała sieci komputerowe, żeby przed fizyczną inwazją wyłączyć sieci energetyczne i systemy wodociągowe. Myślę, że będziemy to widzieć we wszystkich kolejnych konfliktach. To jest mniej kosztowne, zarówno jeśli chodzi o realne koszty finansowe, ale też o cenę ludzkiego życia. Istnieje możliwość wzmacniania projekcji siły poprzez sieci komputerowe i myślę, że stało się to elementem sztuki wojennej.
Myślę, że użycie sieci komputerowych i kompromitowanie systemów komputerowych w obcych krajach może służyć do robienia rzeczy przydatnych na wojnie, które w większości przypadków nie prowadzą do ofiar śmiertelnych. Kiedy wyłącza się systemy sieciowe i odłącza infrastrukturę krytyczną, to zakłóca codzienne życie po drugiej stronie. Więc gdy mówi pan o utracie życia, myślę, że jedyne przykłady, jakie widzieliśmy, to ataki ransomware, w których odłączano szpitale. Są pacjenci, których nie da się leczyć z powodu utraty łączności. Uważam, że takie działania to dziś krytyczne elementy prowadzenia wojny.
W Unit 42, jako części Palo Alto Networks, śledzimy aktorów zagrożeń na całym świecie. W ramach tego Rosja jest z pewnością jednym z najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, jeśli chodzi o państwowe umiejętności cyberwywiadu. Oznacza to, że używa tych umiejętności do prowadzenia działań przygotowawczych w ramach wojny oraz w sposób ciągły, w ramach wojny, oraz w sposób ciągły szczególnie do prowadzenia działań zakłócających.
Trudno przewidzieć, co będzie działo się w ciągu dekad. Ale powiedzmy perspektywa dwóch lat jest jak najbardziej realna. Z pewnością w tym horyzoncie czasowym zobaczymy dalszy rozwój systemów AI. Na tym etapie rozwijają się one, jeśli chodzi o ich możliwości, w czasie, który możemy liczyć w tygodniach i miesiącach. Dlatego mówię, że to, co będzie za 10 lat, może być trudne do przewidzenia. Ale w ramach tego nie tylko pojawienie się systemów Frontier AI używanych do zwiększania skali i szybkości ataków, lecz także – myślę – komputery kwantowe zaczną wchodzić do gry w ciągu najbliższych 2–4 lat. I wtedy zobaczy pan organizacje, które nie przygotowały szyfrowania odpornego na kryptografię kwantową. Zobaczy pan, że będą miały obawy dotyczące danych, które są odszyfrowywane i udostępniane na całym świecie.
Dziś z perspektywy atakującego powiedziałabym, że to bardziej ewolucja niż rewolucja. Z perspektywy obrony jest to również zjawisko bardzo stopniowe. Jednak to, co możemy teraz robić, jak działać na poziomie wykrywania, z jaką szybkością i na jaką skalę, to możliwości, jakich nigdy wcześniej nie mieliśmy. Żeby podać przykład: Palo Alto Networks blokuje nawet do 30 mld ataków dziennie. Dzięki mechanizmom wykrywania i reagowania opartym na AI człowiek musi ręcznie przeanalizować tylko jeden z nich dziennie. Jeden z 30 mld. Widać, że to ogromna skala, a użycie AI i automatyzacji pozwala nam zejść do liczby incydentów, którą da się obsłużyć zasobami ludzkimi.
Budujemy dziś technologie z szyfrowaniem odpornym na kryptografię kwantową. W Palo Alto Networks uważamy, że to ważne, żeby wszyscy nasi klienci na całym świecie już o tym myśleli. To nie jest problem na jutro. To naprawdę jest problem na dziś. Nawet jeśli na razie kryptografia kwantowa nie będzie powszechnie używana, to perspektywa 2 do 5 lat. Trudno powiedzieć dokładnie, kiedy, ale nasza ocena jest taka, że komputery to kwantowe pojawią się znacznie szybciej niż większość organizacji sądzi. Dane są kradzione już dziś, a odszyfrowane przez komputery kwantowe mogą zostać później. Uważamy, że wszyscy muszą mieć tego świadomość.
Uważam, że tak. Uważam, że wszystko, co pan właśnie powiedział, jest prawdą. To dziś najbardziej zaawansowane państwo, jeśli chodzi o możliwości działania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i liczbę organizacji na całym świecie, których systemy złamało. I nadal widzimy, jak rozwija swoje działania w cyberwywiadzie. Myślę, że będziemy to widzieć jeszcze bardzo długo.
Tak.
Cóż, myślę, że wyzwanie niekoniecznie leży w tym, co widzimy. I nie chodzi o organizacje, które muszą przyspieszyć adopcję AI. Widzimy, że to dzieje się niezwykle skutecznie i bardzo masowo. Natomiast zabezpieczanie systemów AI nie działa w tym samym tempie, co możliwość ich wdrażania. Tworzy się duża luka. Na przykład: kiedy wchodzi pan w interakcję z LLM, weźmy choćby ChatGPT, Gemini, Claude – wszystko jedno – najpewniej wchodzi pan w interakcję przez przeglądarkę. Musimy to zrozumieć i zabezpieczać je w runtime, czyli w momencie działania, kiedy użytkownik wchodzi w interakcję, żeby upewnić się, że wykrywamy te ataki po drodze. To jest naprawdę kluczowe. Zbudowaliśmy oczywiście technologię, która potrafi robić tego typu wykrywanie w Palo Alto Networks. Ale widzimy, że kiedy organizacje ścigają się, żeby rozwijać AI, nie nadążają z barierami bezpieczeństwa. I to naraża je na ryzyko. Jeden konkretny przykład z naszych dochodzeń: często widzimy, że kiedy atakujący uzyska dostęp do środowiska, pierwsze miejsce, do którego chce pójść, to ten wewnętrzny LLM, żeby zacząć z nim rozmowę, „przesłuchać” go, zrozumieć, gdzie są wrażliwe urządzenia, jak szybko się tam dostać, jakiego rodzaju dane się tam znajdują. A te wewnętrzne systemy AI są do takich celów niezwykle pomocne.
Mówi pan o AGI [sztuczna inteligencja ogólna, przekraczająca możliwościami człowieka – red.], prawda? Oczywiście jeszcze tam nie jesteśmy, ale myślę, że wszyscy potrafimy wyobrazić sobie przyszłość, w której to potencjalnie może się wydarzyć. Więc są plusy i minusy każdej z tych sytuacji.
Jestem z natury optymistką. Więc chciałabym myśleć, że będziemy używać AI do dobrych rzeczy. Do rozwiązywania złożonych problemów medycznych, do stworzenia możliwości wykrywania tych ataków na skalę i z szybkością, jakiej wcześniej nie mieliśmy. Myślę, że to wszystko się urzeczywistni. Mam też nadzieję, że te negatywne strony tej nowej siły się nie urzeczywistnią.
