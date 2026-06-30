Piotr Kowynia, prezes Nest Banku
Za 5–10 lat bankowość przestanie być zbiorem ekranów, formularzy i procesów, które klient musi sam „obsługiwać”. Stanie się warstwą inteligencji działającą w tle: konwersacyjną, kontekstową i coraz bardziej sprawczą. Największa zmiana nie będzie polegała na tym, że bank dołoży sobie kolejny chatbot, tylko na tym, że AI zacznie wykonywać realne zadania, wspierać decyzje, personalizować obsługę w czasie rzeczywistym i przenikać cały bank — od kontaktu z klientem po zarządzanie i operacje. W tym sensie AI stanie się dla banku bardziej systemem operacyjnym niż funkcją.
Relacja bank–klient będzie dużo mniej transakcyjna, a dużo bardziej ciągła i spersonalizowana. Klient nie będzie chciał „szukać funkcji w banku”, tylko powiedzieć, co chce załatwić, a bank ma to zrozumieć i „dowieźć”. To oznacza przejście od modelu transakcyjnego do modelu partnerstwa w podejmowaniu decyzji 24/7, z pamięcią kontekstu i historii. Dobrze wdrożony agent AI może w praktyce dać klientowi doświadczenie, które dziś kojarzy się z private bankingiem, tylko w skali masowej.
Nie sądzę, żeby aplikacje całkowicie zniknęły. Bardziej prawdopodobne jest to, że przestaną być głównym interfejsem. Rozmowa — tekstowa albo głosowa — stanie się frontem, a aplikacja zostanie warstwą autoryzacji, kontroli, podglądu i bezpieczeństwa. To zresztą już widać: Nest rozwija N!Asystenta i wprowadza kolejne funkcjonalności: począwszy od analizy finansów, przez wydawanie komend zarówno tekstowo, jak i głosowo, zlecanie przelewów, aż po opłacanie faktur ze zdjęcia lub dokumentu. Jednak deklarowanym kierunkiem banku jest pełna bankowość konwersacyjna. To jest więc raczej ewolucja „app-first” do „agent-first”, a nie całkowite „wyparcie”.
Znajomość finansów nadal będzie ważna, ale sama w sobie przestanie wystarczać. Coraz większe znaczenie zyskają: umiejętność pracy z AI, ocena jakości odpowiedzi modeli, rozumienie danych, zdolność. Najszybciej rosną dziś znaczenie AI i big data, cyberbezpieczeństwa, myślenia analitycznego, kreatywności i uczenia się przez całe życie. Nest zatrudnia ludzi do architektury i rozwoju AI, bo taka transformacja wymaga nowych ról. Wygrają te instytucje, które połączą kompetencje finansowe, technologiczne, behawioralne i etyczne, zamiast stawiać jedne przeciw drugim.
W Nest AI działa już na kilku poziomach. Wewnątrz banku wspiera pracowników, tłumaczenia, tworzenie treści i kodu. W operacjach AI wspiera contact center, procesy kredytowe przez document intelligence oraz obsługę reklamacji poprzez analizę zgłoszeń, kategoryzację i analizę kontekstu, a nawet wsparcie w odpowiadaniu na pytania i zgłoszenia klientów.
Po stronie klienta Nest wdrożył N!Asystenta, pierwszego w Polsce bankowego agenta AI w aplikacji mobilnej. Najpierw odpowiadał na pytania i analizował finanse, potem doszły komendy głosowe, zlecanie przelewów, historia rozmów, wsparcie dla klientów firmowych, a następnie opłacanie faktur na podstawie zdjęcia lub dokumentu. Obecnie wdrażamy kolejne dyspozycje, tak, aby klient mógł większość swoich spraw załatwić w formie konwersacyjnej.
N!Asystent będzie naturalnym centrum relacji z klientem w Nest Banku – pierwszym punktem kontaktu, który rozumie potrzeby i prowadzi przez kolejne kroki. W większości spraw zadziała samodzielnie, umożliwiając szybkie i intuicyjne załatwienie ich w modelu self-service, a w momentach wymagających wsparcia płynnie włączy człowieka. To kierunek, w którym obsługa przestaje być procesem, a staje się doświadczeniem dopasowanym do klienta i działającym w czasie rzeczywistym.
Największą barierą nie jest dziś cena. Dostęp do najmocniejszych silników AI nie jest dla banków głównym kosztem. Wyzwaniem jest raczej zbudowanie bezpiecznej infrastruktury, gotowości procesowej i dobrego przywództwa. Innymi słowy: problemem nie jest to, czy bank „stać”, tylko czy ma odwagę, jakość danych, uporządkowane procesy i zarząd, który umie nadać kierunek. Do tego dochodzi warstwa regulacyjna – AI Act już częściowo obowiązuje, niedługo wejdą w życie wymogi dla systemów wysokiego ryzyka – wdrożenie AI bez ładu regulacyjnego byłoby po prostu nieodpowiedzialne. Dodatkowo musimy pamiętać, że AI Act jest komplementarny wobec RODO: nakłada dodatkowe wymogi specyficzne dla AI, ale nie zwalnia z obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych.
Tak, ale pod jednym warunkiem: nie może to wyglądać jak czytanie w myślach, tylko jak inteligentne rozumienie kontekstu i wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych w czasie rzeczywistym, co pozwoli na tworzenie spersonalizowanych ofert. Bank już dziś widzi przepływy, cykliczność przychodów, sezonowość biznesu, inwestycje, limity, zachowania oszczędnościowe i wiele sygnałów intencji. Jeżeli połączymy to z agentem, który zna produkty klienta, jego historię i bieżącą sytuację, to bank może bardzo trafnie przewidywać moment potrzeby finansowania. To jest realne technologicznie. Granicą będzie jednak zaufanie: klient musi mieć poczucie, że bank pomaga, a nie niepokojąco „wie za dużo”. Hiperpersonalizacja staje się osiągalną rzeczywistością i będzie realną zmianą paradygmatu. Jednakże na drodze do pełnej hiperpersonalizacji stoją przepisy związane z ochroną danych osobowych, co wymaga od banków ostrożnego balansowania między personalizacją a prywatnością.
To będzie jedna z największych zmian w bankowości. Dziś projektujemy doświadczenia dla człowieka, jutro coraz częściej będziemy projektować je dla agentów działających w jego imieniu. Bank przestanie być tylko aplikacją czy marką, z którą klient wchodzi w relację bezpośrednio. Stanie się też platformą, z którą rozmawiają inne systemy AI: osobiści agenci klientów, agenci firm, agenci księgowi czy zakupowi.
W takim świecie przewagą nie będzie już wyłącznie ładny interfejs. Kluczowe staną się trzy rzeczy: zaufanie, szybkość i architektura. Bank będzie musiał potrafić w czasie rzeczywistym rozpoznać, z kim rozmawia, jakie ten agent ma uprawnienia, w czyim interesie działa i na co naprawdę może się zgodzić. To oznacza, że przyszłość bankowości to nie tylko UX, ale także machine identity, precyzyjne reguły decyzyjne, pełna audytowalność i bezpieczeństwo wbudowane w sam rdzeń procesu.
Nie wierzę w świat, w którym boty „dogadują się same” bez kontroli. Wierzę w świat, w którym AI radykalnie upraszcza życie klienta, ale działa w jasno określonych ramach, pod nadzorem i z pełną odpowiedzialnością banku.
Za kilka lat najlepsze będą nie te banki, które mają najwięcej funkcji w aplikacji, ale te, które zbudują najbardziej wiarygodny, bezpieczny i skuteczny ekosystem agentowy. I moim zdaniem właśnie tam zmierza cała branża.
Poza samą AI bardzo mocno patrzyłbym na tokenizację i smart contracts, bo mogą zautomatyzować rozliczenia, płatności i część procesów post-trade. BIS wskazuje je już jako element kolejnej generacji systemu finansowego, a banki centralne i Fed prowadzą w tym obszarze badania. Drugi kierunek to nowa infrastruktura płatnicza i cyfrowe formy pieniądza — w Europie widać to choćby po kolejnych etapach projektu digital euro. Trzeci to standardy tożsamości i interoperacyjności agentów, bo bez tego agentic banking nie wyjdzie poza pilotaże. I czwarty: technologie antyfraudowe nowej generacji, bo wraz z AI rośnie nie tylko wygoda, ale też skala zagrożeń.
W tym kontekście coraz większą rolę będzie odgrywać biometria behawioralna, która pozwala identyfikować użytkownika nie tylko na podstawie danych logowania, ale jego unikalnego sposobu korzystania z aplikacji – od dynamiki pisania po wzorce poruszania się po interfejsie. To podejście przenosi bezpieczeństwo na poziom ciągłej, niewidocznej dla klienta weryfikacji i pozwala wykrywać anomalie w czasie rzeczywistym. Jednocześnie regulacje takie jak DORA znacząco podniosły świadomość organizacji w zakresie odporności cyfrowej, co już teraz przekłada się na bardziej systemowe podejście do bezpieczeństwa – od technologii, przez procesy, po zarządzanie ryzykiem.
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