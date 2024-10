Konto Apple jest niezbędne do korzystania z różnych usług, m.in. App Store, iCloud czy Apple Music. Wcześniej było określane jako Apple ID. Są z nim powiązane adres e-mail oraz numer telefonu, których używa się do zalogowania. Konto jest czymś w rodzaju identyfikatora w ekosystemie Apple. Pozwala także na synchronizowanie danych pomiędzy różnymi urządzeniami marki przypisanymi do jednego konta (np. iPhone’m, MacBookiem i iPadem).

Apple wprowadza ważną zmianę

Konto Apple zakłada się po raz pierwszy w momencie aktywowania zakupionego urządzenia. Jego posiadanie nie jest obowiązkowe, ale brak konta w praktyce uniemożliwia korzystanie z wielu funkcji. Podczas zakładania konta konieczne jest podanie adresu e-mail. W tym miejscu pojawia się problem, bowiem wiele osób, które po raz pierwszy kupiły iPhone’a np. 10 lat temu, podało adres, z którego już nie korzysta. Poza tym stare e-maile często były formułowane w mało profesjonalny sposób, a zważywszy na to, że adres jest widoczny dla innych użytkowników systemu, może być powodem do wstydu.

Na e-mail przypisany do konta wysyłane są wiadomości od Apple. Poza tym jest on dołączony do aktywności uczestnika w iCloud. Widać go chociażby podczas otwierania dokumentu udostępnionego w chmurze oraz przy wysyłaniu zaproszeń do kalendarza w ramach iCloud. Osoby, które niedawno założyły konto Apple lub korzystają z jednego adresu mailowego od lat, nie miały żadnego problemu. W innej sytuacji byli użytkownicy, którzy założyli konto lata temu i nie chcą już korzystać ze starego e-maila, utracili do niego dostęp lub nie chcą, aby był widoczny dla innych. Na szczęście ich problem został rozwiązany, bowiem Apple pozwala już na zmianę głównego adresu dla konta.

Jak zmienić adres e-mail w koncie Apple?

Do tej pory jedyną opcją dla osób, które chciały na stałe usunąć adres e-mail, było przejście od nowa całego procesu weryfikacji. Jakiś czas temu pojawiła się opcja dodawania dodatkowych adresów e-mail do swojego konta. Mogły być one używane m.in. do iMessage, jednak główny adres pozostawał bez zmian i wciąż był widoczny. Od teraz można usunąć na dobre starego e-maila i podać nowy adres. W jaki sposób to zrobić?