Obawy pojawiają się w przededniu dwustronnych spotkań między przedstawicielami USA i Chin, w tym spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Między Pekinem a Waszyngtonem nie ma jak dotąd porozumienia w sprawie tego, jak kontrolować mechanizm wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach uzbrojenia, w tym w systemach związanych z użyciem broni atomowej (oba kraje dysponują taką bronią).

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Przedstawiciel Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża apeluje o zachowanie ludzkiej kontroli nad użyciem siły

Uczestnicy forum w Pekinie zwracali uwagę, że AI „groźnie skróciło proces decyzyjny dla rządów i armii”, a jednocześnie „dezinformacja zniszczyła zaufanie społeczne”, co „nie daje władzom czasu na reakcję”. W trzydniowym forum, które zakończyło się 17 września, brało udział 2 tysiące przedstawicieli sił zbrojnych oraz przedstawiciele świata nauki z 100 państw świata. W forum uczestniczył przedstawiciel Korei Północnej, wysokiej rangi przedstawiciel Pentagonu, ministrowie obrony państw regionu, przedstawiciele rosyjskich uczelni i delegacja talibów.

– Dziś świat znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym. Strategiczna rywalizacja pomiędzy mocarstwami jest wyrażana wyraźniej, konflikty w wielu regionach trwają – mówił na forum minister obrony Tajlandii Adul Boonthumjaroen.

W ocenie szefa resortu obrony Tajlandii wraz ze zmianami, jakie w sposobie prowadzenia wojen wprowadzają AI i inne technologie, najważniejsze nie jest to, kto stanie się najpotężniejszy, ale to, jak zbudować porządek międzynarodowy.

– Gdy systemy uzbrojenia stają się coraz bardziej autonomiczne, potrzeba zachowania ludzkiego osądu i kontroli nad użyciem siły staje się coraz bardziej paląca – mówił w czasie forum Jurg Lauber, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który jednocześnie zwracał uwagę na korzyści płynące z rozwoju AI.

Lauber mówił też, że ryzyko wykorzystania tanich dronów zmienia sposób prowadzenia działań wojennych, rozciągając wszerz płynną linię frontu.

AI na polu walki: Mało czasu na decyzję, a dezinformacja nie ułatwia działania

Przedstawiciel resortu obrony Pakistanu Muhammad Ali mówił z kolei, że postęp technologiczny „skraca strategiczne ramy czasowe”. – Sztuczna inteligencja przyspiesza decyzję, podczas gdy dezinformacja (...) może podważyć zaufanie społeczne (do władz), zanim rządy będą w stanie skutecznie zareagować – zauważył.

Obawy związane z rozwojem AI wyrażali też przedstawiciele Bangladeszu, Malezji i Laosu.

Eksperci ds. bezpieczeństwa z USA i Chin wielokrotnie apelowali o osiągnięcie konsensusu w kwestii zasad stosowania AI w systemach uzbrojenia. W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się debata, czy zbyt szybki rozwój AI nie stanowi egzystencjalnego zagrożenia dla ludzkości.